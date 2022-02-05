 

В России хотят расширить сферы применения материнского капитала

05.02.2022, 11:32, Разное
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Депутаты “Единой России” планируют расширить сферы использования материнского капитала. Об этом рассказала вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова во время заседания программной комиссии партии. Например, по словам парламентария, необходимо сделать так, чтобы семьи имели право оплачивать этими средствами частные детские сады.

На сегодняшний день потратить материнский капитал можно на образование детей, улучшение жилищных условий (строительство или покупка дома, квартиры, выплата ипотеки), соцадаптацию детей-инвалидов. Также средства можно направить на формирование накопительной части пенсии матери, сообщает телеканал “Царьград”.

Кстати, с 1 февраля увеличился размер материнского капитала. Теперь за первого ребенка выплачивают 524,5 тысячи рублей. Если семья не получала деньги за первенца, то за второго ребенка она получит 693,1 тысячи рублей. 186,6 тысячи доплатят родителям за второго ребенка, если они получали за первого.

Ранее об индексации материнского капитала рассказывал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Депутат отмечал, что данная мера поддержки весьма востребована в России. По его словам, с 1 января 2007 года было выдано 11,6 миллиона сертификатов.



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