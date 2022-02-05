В России хотят повысить детские выплаты

Детский омбудсмен предложила увеличить размер выплат

опекунам детей-инвалидов, причем повышение не будет связано с наличием и

размером трудового дохода. На данный момент граждане, ухаживающие за детьми с

ограниченными способностями младше 18 лет, имеют право на выплату от государства

в размере 10 тысяч рублей. Для получения субсидии опекун должен быть безработным,

не получать пособий и пенсии.

Как сообщает Телеканал 360, Волынец предложила внести

изменения в действующий порядок. Ее инициатива заключается в том, что выплаты

смогут получать все опекуны несовершеннолетних с ограниченными возможностями,

независимо от того, есть у них работа или нет.

На данный момент граждане, попадающие в эту категорию, могут

зарабатывать через оформление самозанятости, но это, по ее мнению, проблему не

решает. Помимо расширения категории граждан, Основатель Национального родительского

комитета предложила увеличить размер пособия до установленного МРОТа и

предоставить возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.

Волынец уверена, что подобная мера поспособствует тому, что

семьи будут реже вынуждены помещать детей-инвалидов в специализированные интернаты на полное

попечение государства.

“Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в

большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и

близких, а не от наёмных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их

эмоционального благополучия и гарантией качества жизни”, –

заявила Ирина Волынец.