Ученые предположили влияние на возникновение жизни на Земле опасного яда

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили предполагаемые процессы, благодаря которым на Земле возникла жизнь. По мнению исследователей, предвестником мироздания мог послужить один из опаснейших ядов.

Отправной точкой гипотезы ученых, представляющих научную организацию Scripps Research (Сан-Диего, США), явился тот факт, что некоторая совокупность земных бактерий функционирует на основании серии химических реакций, называемой обратным циклом трикарбоновых кислот (цикл r-TCA). Такой процесс необходим для организации метаболической трансформации углекислого газа и воды в необходимые для жизни химические соединения. Согласно существующей теории ряда ученых, указанный цикл активно происходил в самый ранний период развития планеты, однако некоторую сложность понимания представлял тот факт, что в современных условиях r-TCA основан на сочетании сложных белков, существование которых было исключено до появления жизни. По их мнению, около 4 миллиардов лет назад аналогичные реакции были способны вызывать некоторые металлы, однако – в условиях высоких температур и кислотности. Со своей стороны специалисты предположили, что такую миссию мог осуществлять цианид – смертоносное и бесцветное газообразное вещество, в настоящее время являющееся быстродействующим ядом.

Учитывая, что опасное вещество вполне могло существовать еще в самом начале земной истории, исследователи выдвинули версию, что вышеуказанные химические реакции были неким набором процессов, в рамках которого цианид осуществлял генерацию органических молекул на основе углекислого газа. Проверка данной гипотезы в лабораторных условиях продемонстрировала, что газ действительно способен генерировать подобную функцию вместо металлов или белков, перемещая электроны в молекулярной среде. “Когда мы ищем признаки жизни – либо на ранней Земле, либо на других планетах, мы основываемся на биохимии. Факт, что эти же метаболические реакции может спровоцировать цианид, показывает, что жизнь может формироваться по разным сценариям”, – подытожил один из авторов исследования, доктор Раманараянан Кришнамутри.

Резюмируя, исследователи отметили, что существование такой реакции на Земле в самый ранний период её развития пока является лишь гипотезой, однако само по себе открытие может помочь лучше понять гипотетические условия зарождения жизни на планетах. Материалы научной работы были опубликованы Nature.com.

Источник: hightech.fm