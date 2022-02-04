Мнение: Область в руках ОПГ



Сергей Лалакин по прозвищу Лучок

“Пока еще Телеграм каким-то чудом работает – грех этим не воспользоваться. Вот у Незыгаря публикуется – аж с продолжением, в 8 сериях! – большая аналитическая записка, а точнее, целое ведро компромата на губернатора Подмосковья Воробьева. Очевидная “заказуха” – Воробья таким образом валят, благо, выборы в этом сентябре. Впрочем, знакомые политтехнологи (те немногие ископаемые, кто еще остался) особого оптимизма по этому поводу не проявляют – никто уже, а политтехнологи в первую очередь, не верят, что в этой стране какие-то выборы еще возможны).

Но чтение любопытное – дам большой отрывок, а потом свой комментарий, благо Мособласть мне не чужая, доводилось работать:

“В последние два года в Подмосковье резко проявилась тенденция сверхцентрализации власти и межбюджетных отношений.

Это наносит серьезный ущерб развитию самоуправления, и сделано только с одной целью: так «оптимизировать» властные полномочия и разрешительные функции властей, чтобы вся возможная коррупционная рента проходила под контролем команды губернатора.

Даже выделение небольшого участка земли под огород или разрешение на постройку сарая обычный гражданин вынужден оформлять через правительство области. Сверхцентрализация привела к тому, что большинство руководителей муниципалитетов Московской области – чужаки и назначаются командой губернатора независимо от уровня их квалификации и мнения жителей. Зачастую это делается за определенную цену и обязательство проводить «государственную» стратегию команды.

На расстановку кадров в Московской области влияет и такой представитель этнической группировки, как Гарик Махачкала.

Он является одним из соучредителей компании «Русское море» (партнер губернатора по бизнесу) и одним из крупнейших землевладельцев.

Его земельные наделы расположены, например, в Одинцовском районе. Именно он поставил на Одинцовский район Иванова – мужа своей племянницы, а на Лосино-Петровский округ – Вихарева (сегодня глава Волоколамского района).

Его ставленники – министр экологии и директор «Мособлгаза» Дмитрий Голубков.

Своих расставляют и представители ОПГ, но с помощью Воробьева они занимаются также тем, что ведут передел территорий.

Так, «подольские» (Сергей Лалакин – «Лучок» и Борис Иванюженков – «Ротан»), поставив на Подольск своего мэра, «прирезали» к территории города Подольский район и Климовск. Они поставили своих людей в Чехове и Серпухове.

Весь юг Подмосковья теперь находится под их влиянием.

Ставленники Воробьева вопреки мнению жителей территорий часто с нарушениями заняли крупнейшие города и районы Московской области.

Вячеслав Мухин (Дубна). Андрей Ваулин (Коломенский район). Александр Седзеневский (Котельники). Александр Ходырев (Королев). Михаил Сапунов (Красногорск). Геннадий Панин (Орехово-Зуево). Владимир Слепцов (Химки). Евгений Жирков (Балашиха). Николай Пестов (Подольск). Сергей Пахомов (Сергиев-Посад). Все они и многие другие так или иначе служат интересам «сборной» губернатора.

Инфильтрация во власть региона и на местах представителей ОПГ, сращивание государственных органов с криминалитетом диктует новые организационные установки” (конец цитаты).

Забавны тут несколько пунктов. Во-первых, авторы доклада подают вполне рутинные явления как нечто исключительное и экстраординарное (они б еще написали – “представляете, у нас некоторые прокуроры, судьи, следователи и милиционеры БЕРУТ ВЗЯТКИ!” – как бы не зная, что исключением является как раз противоположное явление). Так и по Подмосковью: конечно, все изложенное правда, и конечно, во ВСЕХ без исключения областях РФ происходит все абсолютно то же самое – то есть Воробьев просто следует в русле общего загнивания госвласти в стране.

По поводу контактов областных властей и ОПГ – тоже смешно, здесь заслуга Воробьева тоже, ей-ей, невелика: Подольск и Чехов сколько я помню, уж с конца 90-х точно, ВСЕГДА были под бандитами, про тамошних “ответственных мэрии за соцзащиту”, с золотыми цепями на бычьих шеях, еще в 2000-ном мне рассказывали анекдоты. Воробьев просто принял как должное сложившийся “обычай”.

А вот Серпухов, помню, мы в начале “нулевых” от ОПГ – “солнцевских” – обороняли, было дело; тогда отбились, хоть и с потерями… но мы-то своего рода рейнджеры, пришли-ушли; жалко читать, что потом местные все ж не устояли перед давлением и сдали город. Ну, что поделать.

А в целом – интересно, надо только правильно читать: не как страшилку “о, какие ужасы творятся в Подмосковье!” – а как описание системы власти ТИПОВОГО российского региона. В этом смысле будет очень познавательно” (2018).

Любопытно, что с Сергеем Лалакиным, который даже в Википедии прямо проходит как “лидер Подольской ОПГ”, так ничего и не произошло по сей день.

В целом, забавная запись из прошлого – того периода, когда Незыгарь был еще Незыгарем. Помню, тогда по всему Телеграму шел просто ВАЛ компромата на Воробьева – видно, был очень массированный “заказ”. И, что интересно, как только выборы прошли – всё как отрезало. Попробуйте найти сегодня хоть где-то хоть слово с разоблачениями Воробьева; их нет. Есть заказ – есть компромат, нет заказа – нет компромата. А Воробьев ведь – всё тот же.

Одно из самых больших проклятий, которые принесла России путинская эпоха – исчезновение внутри России “независимых центров силы”. Есть только один Центр – и выжженная пустыня вокруг.