 

Мнение: Примите уверения в совершеннейшем почтении

04.02.2022, 19:45, Разное
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На переговорах с Си Цзиньпином Путин твердо подтвердил приверженность России принципу одного Китая, поддерживая претензии материкового Китая на Тайвань. Стоит отметить, что встречную любезность в плане признания Крыма российским товарищ Си оказывать не собирается.

Позиция Китая по отношению с Россией строится на том, что китайцы прекрасно понимают положение, в которое загнал страну Путин. Слабая страна (а Россия сегодня даже в «двадцатке» занимает сугубо символическое место) старается строить свою политику на балансах между интересами сильных. Скажем, тот же Китай еще лет тридцать-сорок назад точно так же балансировал на противоречиях между СССР и США, дистанцировался от них, и поэтому обладал пространством для маневра.

Россия Путина, побив все горшки с Западом, не имеет возможности балансировать, а потому вынуждена занимать вассальное положение по отношению к Китаю. В такой ситуации ни о какой самостоятельной политике говорить не приходится. Она фрагментируется, восточное направление практически никак не увязывается с западным, ситуация на южных рубежах тоже выглядит отдельной и обособленной. По сути, единой внешней политики у Кремля давно нет. Есть отдельные ошметки, но как единая система, это уже не работает.

Поэтому Китаю совершенно не требуется создавать для Кремля какие-то особые условия, чтобы не дать использовать его Западу. Зачем, если Путин и сам вдрызг разругался с противниками Си Цзиньпина, облегчив ему задачу контроля на севере.

Поэтому китайцам совершенно не нужно делать встречные шаги, а горячие признания Путина и его уверения в полнейшем почтении воспринимаются как должное.

Источник: Эль Мюрид



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