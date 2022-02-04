Мнение: Елене Милашиной не оставили выбора….

Мой коллега, друг и соседка по кабинету в редакции «Новой газеты» Елена Милашина покинула Россию. Вынуждено. Улетела в длительную командировку…

Лене просто не оставили выбора. «Новая газета» обратилась в СКР с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч.2 ст.282 УК) против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

Речь идет о посте Кадырова в телеграме, опубликованном 24 января, в котором глава Чечни пишет о Каляпине и Милашиной на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. По мнению Кадырова, Каляпин с Милашиной — «пособники террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

Заявление пока проигнорировано. Между тем известные чеченские персонажи не скупятся на угрозы отрезать головы членам семьи Янгулбаева и всем, кто не молчит про отставного федерального судью. А значит и Милашиной, написавшей «Как я спасла врага Кадырова, которого он создал себе сам», и рассказавшей, почему Кадырову можно все — даже брать в заложники жену федерального судьи.

Официальное заявление редакции «Новой газеты»

В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя «Новой» Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации.

Елена следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией. Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне.

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