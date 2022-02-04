«Действует ли закон РФ на Главу Чечни Р. А. Кадырова и его подчиненных?»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Заявление «Синдиката-100» в связи с угрозами от руководства Чечни в адрес журналистов.
ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ
В связи с угрозами, которые раздаются от руководства Чечни в адрес наших коллег, журналистов «Новой газеты» и «Дождя»* , заявляем о своей солидарности.
Угрозы раздаются не впервые.
Бездействие по этому поводу федеральных структур, в иных случаях демонстрирующих завидную оперативность, представляется показательным.
Так же, как и молчание должностных лиц, от которых мы так часто слышим слова о необходимости строго соблюдать законы РФ.
В этой связи нам, журналистам, хотелось бы внятного ответа на вопрос: распространяется ли действие законов РФ на Главу Чечни Р. А. Кадырова и его подчиненных? Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы для российских медиа условия работы в данных случаях.
«Синдикат-100»
Фото: Елена Афонина / ТАСС
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему Кадырову можно все — даже брать в заложники жену федерального судьи
Елена Милашина объясняет в подкасте «Что нового?»
* Телеканал «Дождь», участник «Синдиката-100», включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы тоже не можем в это поверить»
Заявление редакции «Новой газеты»
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет