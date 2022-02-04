«Действует ли закон РФ на Главу Чечни Р. А. Кадырова и его подчиненных?»

Заявление «Синдиката-100» в связи с угрозами от руководства Чечни в адрес журналистов.

ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ

В связи с угрозами, которые раздаются от руководства Чечни в адрес наших коллег, журналистов «Новой газеты» и «Дождя»* , заявляем о своей солидарности.

Угрозы раздаются не впервые.

Бездействие по этому поводу федеральных структур, в иных случаях демонстрирующих завидную оперативность, представляется показательным.

Так же, как и молчание должностных лиц, от которых мы так часто слышим слова о необходимости строго соблюдать законы РФ.

В этой связи нам, журналистам, хотелось бы внятного ответа на вопрос: распространяется ли действие законов РФ на Главу Чечни Р. А. Кадырова и его подчиненных? Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы для российских медиа условия работы в данных случаях.

«Синдикат-100»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

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* Телеканал «Дождь», участник «Синдиката-100», включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

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Заявление редакции «Новой газеты»

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