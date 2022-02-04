«И почему я не араб?» Прилучный с бывшей женой вернулись в Москву, а Карпович осталась одна загорать в Эмиратах

Вновь внимание общественности приковано к любовному треугольнику актеров Павла Прилучного, Агаты Муцениеце и Мирославы Карпович. Павел мечется между двумя женщинами, пытаясь как-то уладить сложившуюся ситуацию. Посмотрим, что из этого получится.

Меж двух огней

В январе Павел и Агата вместе с сыном и дочкой отправились в Арабские Эмираты.

Там они посетили парк аттракционов, гуляли вместе с детьми. Поклонники пары воодушевились и стали в Сети обсуждать возможное воссоединение бывших супругов. Другие же пользователи Интернета призывали не делать поспешных выводов. То, что бывшие после развода сохраняют дружеские отношения ради общих детей, еще не означает наличие романтических отношений.

Вскоре на отдых в Эмираты прилетела и нынешняя возлюбленная Павла – Мирослава. Вот тут звезда сериала «Мажор» оказался «меж двух огней». Днем он проводил время с бывшей и детьми, а вечером выкраивал время для встреч с Карпович. Поговаривают, что актер пытался как-то примирить своих женщин, но потерпел фиаско. Дружбы между двумя актрисами по понятным причинам не получилось.

Во время отдыха Павел не переставал вести свой микроблог в “Инстаграме”. Туда он выкладывал регулярно новые снимки, а один из постов подписал словами: «И почему я не араб?»

Фолловеры увидели в этом изречении подтекст о желании актера стать султаном в гареме. По всей видимости, до сих пор Павел разрывается между бывшей и нынешней избранницами и не может сделать окончательный выбор.

Возвращение домой

Любопытно, что Агата и Павел вместе с детьми покинули Эмираты и вернулись в Россию, в то время как Мирослава в гордом одиночестве осталась на отдыхе за границей.

Звезда сериала «Папины дочки» ведет свой микроблог. Судя по публикациям, она особенно не скучает, а старается оставаться на позитивной волне. Артистка наслаждается принятием солнечных ванн и работает над ровным загаром.

Павел и Агата по возвращении домой уже успели посетить одно светское мероприятие. Правда, на красной ковровой дорожке они не осмелились позировать вместе, а представали перед фотографами по отдельности либо с другими коллегами по цеху.