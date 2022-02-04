Скандалы: Люди Назарбаева теряют власть

Как меняется Казахстан после массовых протестов и погромов

С самого начала массовых протестов в Казахстане первый президент страны Нурсултан Назарбаев хранил молчание. Это породило множество слухов о его возможной смерти или бегстве из страны. Однако 18 января он обратился к народу, призвал сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева и опроверг слухи о конфликте внутри казахстанских элит. При этом ставленников и родственников первого президента постепенно удаляют из органов власти и связанных с государством компаний.

Совсем недавно и сам Назарбаев лишился одного из последних своих постов — председательства в правящей партии «Нур Отан», которую возглавил Токаев. Почему массовые протесты привели к падению власти Назарбаева и что скрывается за кулисами казахстанской политики — в материале «Ленты.ру».

Не вечный Елбасы

Первый шаг к сосредоточению власти в своих руках Токаев сделал еще в период массовых протестов. 5 января он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности Казахстана. Эту позицию первый президент оставил за собой после передачи власти преемнику, она позволяла ему контролировать силовые структуры и армию.

Формально перестановку объяснили тем, что Назарбаев болен, а Токаеву необходим контроль над Советом безопасности для борьбы с «террористами» и скорейшей ликвидации массовых беспорядков. При этом в окружении Назарбаева подчеркивали, что передача полномочий прошла «абсолютно добровольно».

19 января депутаты казахстанского парламента внесли изменения в закон «О первом президенте Казахстана». Назарбаев лишился права пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народов Казахстана (АНК). Эти функции передали Токаеву. Кроме того, из закона исключена норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Назарбаевым.

Все, что осталось первому президенту независимого Казахстана, — это возможность входить в состав Конституционного совета и выступать в правительстве и парламенте

Идея «деназарбаевизации» не только витает во властных кабинетах, но и находит отклик в обществе. Петиция за восстановление прежнего названия Астана столице страны Нур-Султану набрала уже более 20 тысяч подписей (город переименовали в честь Назарбаева в 2019 году после его ухода с поста президента). Ее авторы считают, что переименовать город необходимо, «учитывая нынешние настроения в обществе».

Также активисты выступают за переименование всех топонимов, носящих имя первого президента, в частности, проспекта Назарбаева в Алма-Ате. В другой петиции казахстанцы требуют лишить Назарбаева пожизненного иммунитета от судебного преследования. Инициативу поддержали уже более 50 тысяч человек. Ее авторы выражают сомнения о законности происхождения доходов семьи первого президента и считают, что такие привилегии недопустимы в демократическом обществе.

Подобные настроения были и среди протестующих. Во время антиправительственных акций в начале января часто слышался лозунг «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), а в городе Талдыкорган Алма-Атинской области демонстранты и вовсе свалили на землю памятник Назарбаеву.

Тем не менее опрошенные «Лентой.ру» эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы не стоит ждать глобального развенчания фигуры Назарбаева и борьбы с его идеологическим наследием. По словам социолога и политтехнолога Петра Милосердова, масштабный культ личности Назарбаева будет «по-тихому» свернут, однако власти не будут проводить ревизию наследия первого президента, так как не видят смысла в решении такой задачи.

Был Назарбаев и нету. Переосмысления не будет: что там переосмысливать, собственно? Обычная азиатская диктатура, полно таких. Да и некому переосмысливать, строго-то говоря, — Петр Милосердовсоциолог и политтехнолог

С этим согласен и эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров. Он также считает, что сейчас власти проводят постепенное развенчание культа личности Назарбаева. Однако они будут продолжать работать с его наследием и не вычеркнут фигуру Елбасы (по-казахски «глава государства» или «лидер нации») из официального государственного нарратива.

По мнению Умарова, власти сформируют нейтральный образ Назарбаева как человека, который совершал ошибки на посту президента, но эти ошибки перевешиваются позитивными результатами его политики, за которые общество должно испытывать благодарность к нему. «Назарбаев будет играть важную роль в государственной идеологии Казахстана, но не центральную», — подчеркнул эксперт.

Назарбаев продолжит быть исторической личностью, отцом-основателем современного Казахстана, просто не будет такого уровня культа личности, который мы видели в последние годы, — Темур Умаровэксперт Московского центра Карнеги

Большой передел

Своих постов лишились и многие ставленники Назарбаева. Еще 5 января Токаев отправил в отставку правительство, которое возглавлял Аскар Мамин, настоящий тяжеловес казахстанской политики, занявший первый министерский пост в 2005 году. Днем позже президент уволил могущественного председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Ранее тот неоднократно возглавлял правительство и работал в администрации президента Казахстана.

Сейчас Масимов находится в тюрьме, его обвиняют в подготовке госпереворота. Вместе с Масимовым своего поста лишился председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов. При Назарбаеве он занимал должности председателя администрации президента и Центрального банка.

Муж Динары Назарбаевой, третьей дочери первого президента, Тимур Кулибаев по собственному желанию покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». 15 января муж младшей дочери первого президента Алии Назарбаевой Димаш Досанов лишился занимаемой с августа 2016-го должности председателя правления АО «КазТрансОйл», а Кайрат Шарипбаев, с 2020 года, предположительно, состоящий в неофициальном браке со старшей дочерью экс-президента Даригой, утратил позицию председателя правления QazaqGaz, которую занимал с ноября 2020-го.

Племянник Назарбаева Самат Абиш уволен с поста первого заместителя председателя КНБ. Тесть внука Назарбаева Берик Имашев отстранен от должности главы Центральной избирательной комиссии.

Происходят события и куда более драматичные, чем увольнения. 26 января были задержаны заместитель министра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления компании «Оператор РОП», сфера деятельности которой — переработка отходов и сбор утилизационных платежей на автомобили. В этот же день управляющий директор «Оператор РОП» по правовым вопросам Руслан Шамшиев покончил с собой в рабочем кабинете. Деятельность этой компании в Казахстане связывают с младшей дочерью Нурсултана Назарбаева Алией. При этом 11 января Токаев критиковал «Оператор РОП» и лишил ее функции сбора платежей, передав его государству.

Масштабные перестановки в окологосударственном секторе экономики происходят на фоне заявлений Токаева о том, что многое в стране принадлежит «финансово-промышленным группам», фамилии которых «все знают». Более того, он даже поручил разобраться с закупками, которые проводил благотворительный фонд Назарбаева.

Я надеюсь, все убедились, что формула «Платон мне друг, но истина дороже» для меня имеет ключевое, целевое значение, — Касым-Жомарт Токаевпрезидент Казахстана

Токаев поручил создать общественный социальный фонд для решения важных проблем населения страны. При этом он потребовал от олигархов «значительных и регулярных отчислений». По его словам, люди, разбогатевшие в том числе благодаря Назарбаеву, должны делиться своими деньгами с народом, причем «на системной и регулярной основе». Токаев отдельно подчеркнул, что участвовать в финансировании фонда должны не только официальные структуры, но и те, кто обладает большими средствами, но находится в тени.

Ни одной из фамилий Токаев не назвал. Также он постарался избежать конкретики в другом обвинении крупных структур, которые пользовались средствами Банка развития Казахстана как личным кошельком. В целом систему господдержки в стране президент описал словами «друзьям — все, остальным — по закону». По его мнению, в текущем виде власти помогают только крупным структурам, что усиливает олигополию (захват рынка несколькими крупными игроками) в экономике. В результате большие предприятия пользуются привилегиями, подавляют конкуренцию и не позволяют проводить реформы.

При этом опрошенные «Лентой.ру» эксперты не сошлись во мнении относительно возможной реакции окружения Назарбаева на попытки нынешнего президента удалить клан Елбасы из политической жизни страны. Политтехнолог и социолог Петр Милосердов считает, что клан Назарбаева не будет ни заниматься закулисной борьбой в свою пользу, ни переводить противостояние в публичную плоскость и официально вставать в оппозицию к новым властям.

По мнению Милосердова, создание оппозиционной партии окружением Назарбаева невозможно, так как Казахстан — это «авторитарное государство, где гражданское общество как субъект де-факто отсутствует». «Люди — есть, нации — есть, граждане Казахстана — есть, а вот гражданского общества не сложилось. И в этой ситуации невозможны какие-то оппозиционные власти силы (если только сама власть не разрешит)», — подчеркнул эксперт.

При этом возможность закулисной борьбы клана Назарбаева за сохранение своего влияния Милосердов также не рассматривает. «Любое мало-мальски серьезное аппаратное сопротивление будет подавлено силовым путем. Вон, еще вчера всесильный глава КНБ Масимов сидит в тюрьме. Это сигнал каждому потенциальному аппаратному оппозиционеру, и он, уверен, ими понят», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Ничего не будет. У кого есть деньги и дома за рубежом — уедут туда. У кого нет — будут работать на тех условиях, какие навяжут, — Петр Милосердовсоциолог и политтехнолог

Эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров, напротив, уверен, что клан Назарбаева будет активно интриговать в свою пользу. Он подчеркивает, что сделать это им будет гораздо сложнее, так как их репутация сильно подорвана, но окружение бывшего президента все еще имеет определенное влияние. «Самое главное, что институционально они сейчас никак не защищены. Раньше их крышей был Назарбаев, имеющий определенные легитимные властные рычаги», — сказал эксперт.

Но они все еще имеют возможность влиять на происходящее, и я бы не стал никого списывать со счетов, — Темур Умаровэксперт Московского центра Карнеги

Туманное будущее

Еще недавно Казахстан казался одной из самых стабильных стран не только Средней Азии, но и всего постсоветского пространства. Казалось, что Назарбаеву удалось идеально передать власть, сохранив влияние, активы своей семьи и обеспечив преемственность, которая позволяла гарантировать продолжение курса первого президента. Однако первые же масштабные протесты погрузили страну в хаос. Несмотря на то что в итоге правительство сохранило контроль над ситуацией, Казахстан уже не будет прежним. Какими бы ни оказались итоговые расклады между командами бывшего и нынешнего президентов, это уже не в полной мере назарбаевская система.

Политтехнолог и социолог Петр Милосердов считает, что первопричины нынешних событий были заложены в самой идее транзита от сильного авторитарного лидера к «слабому» преемнику с сохранением рычагов управления за первым. «Хотя, будем честными, это не было очевидным изначально — ни Назарбаеву, ни экспертам. Никакие дальнейшие решения Назарбаева ситуацию коренным образом не меняли», — сказал он в разговоре с «Лентой.ру». При этом Милосердов уверен, что решение начать свою игру было принято не самим Токаевым, а кем-то из его самых доверенных лиц, отвечающих за финансы президента.

Я думаю, повторюсь, что это решение было предопределено самой идеей транзита власти. Понимаете, если отдаете власть в авторитарной стране другому человеку, это лишь вопрос времени, когда он ей воспользуется в полной мере, — Петр Милосердовсоциолог и политтехнолог

Однако эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров считает, что пока что рано говорить об успехе или провале транзита, так как он все еще продолжается. Политолог уверен, что на идее транзита нельзя ставить крест, несмотря на то, что январские протесты стали самым масштабным политическим кризисом в истории современного Казахстана. По словам Умарова, положение Назарбаева сейчас намного ухудшилось, но он все еще сохранил гарантии безопасности активов для себя и своих близких.

Токаев продолжает быть надежным ставленником Назарбаева. Это точно не было спланированной атакой нынешнего президента на бывшего, — Темур Умаровсоциолог и политтехнолог

Эксперт считает, что политические процессы, происходящие сейчас в Казахстане, точно не являются спланированной атакой нынешнего президента на бывшего. «Токаев просто реагировал на происходящие события и тактически вышел победителем из этого кризиса», — подчеркнул политолог.

Умаров при этом отметил, что будущее все еще готовит сложности для Токаева, так как в обществе, где сложился запрос на перемены, он продолжает ассоциироваться с Назарбаевым и воспринимается как человек, который смог удержать власть исключительно благодаря вмешательству России. «Тактически Токаев выиграл, но его положение все еще нестабильно. От этих событий не выиграл никто», — подытожил эксперт.

При этом нужно понимать, что противостояние двух элитных группировок важно не только для Казахстана. На постсоветском пространстве есть и другие политические режимы, которым вскоре придется решать проблему транзита власти: Туркмения, Таджикистан, Белоруссия, где вскоре пройдет референдум о конституционной реформе. Опыт Казахстана будут очень внимательно изучать во многих столицах. В том числе и в России.

Дмитрий Плотников