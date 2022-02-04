 

Мнение: Зачистка каналов ДНР и ЛНР на Ютубе

04.02.2022, 11:33, Разное
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Ночью с Ютуба удалили каналы:

УНМ ЛНР
УНМ ДНР
ГТРК ЛНР
ЛИЦ
Мининформ ДНР
Также заблокировано сразу несколько украинских оппозиционных каналов.
Все каналы вполне себе спокойно работали с 2014-2015 года.

По факту, идет зачистка информационного поля перед все более вероятной провокацией, которая запустит интенсивные боевые действия на Украине.
Само собой разумеется, что при дальнейшей эскалации отношений РФ и США, тоже самое случится и с гос.каналами РФ, когда для этого будет подходящий момент.

Источник: Colonel Cassad



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