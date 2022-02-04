Мнение: Зачистка каналов ДНР и ЛНР на Ютубе
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Ночью с Ютуба удалили каналы:
УНМ ЛНР
УНМ ДНР
ГТРК ЛНР
ЛИЦ
Мининформ ДНР
Также заблокировано сразу несколько украинских оппозиционных каналов.
Все каналы вполне себе спокойно работали с 2014-2015 года.
По факту, идет зачистка информационного поля перед все более вероятной провокацией, которая запустит интенсивные боевые действия на Украине.
Само собой разумеется, что при дальнейшей эскалации отношений РФ и США, тоже самое случится и с гос.каналами РФ, когда для этого будет подходящий момент.
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Источник: Colonel Cassad
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