 

Специалисты выяснили, какими продуктами питаются самые долгоживущие люди в мире

04.02.2022, 11:04, Разное
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Названы 9 продуктов, которые способны продлить жизнь человека. Авокадо и чеснок сдерживают прогрессирование возрастных заболеваний.
На планете Земля существуют «голубые зоны», в которых сконцентрировано самое большое количество долгожителей. В список таких регионов входит Сардиния (Италия), Окинава (Япония), остров Икария (Греция), полуостров Никоя (Коста-Рика), и Лома-Линда (Калифорния). Специалисты проанализировали продукты питания жителей этих зон и определили 9 основных компонентов пищи, которые влияют на продолжительность жизни человека.

В меню людей старше 100 лет постоянно присутствуют авокадо, фасоль и чеснок. Эти продукты сдерживают прогрессирование возрастных заболеваний. Жители Икарии регулярно употребляют спаржевую фасоль, которая имеет противораковые и противодиабетные свойства. Обитатели острова Окинава включают в свой рацион чеснок. Этот овощ считается самым мощным природным лекарством, он владеет антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Также долгожители регулярно употребляют картофель, который богат витаминами, клетчаткой и полезными минералами.

Среди продуктов бессмертия можно встретить лосось, хлеб на закваске, томаты и красное вино. Кроме этого, специалисты доказали пользу оливкового масла, которое помогает бороться с лишним весом и уменьшает кровяное давление. Известно, что алкоголь вреден для организма, но, не смотря на это, жители «голубых зон» пьют по несколько бокалов красного вина каждый день. Специалисты рассказали, что в этом напитке содержится большое количество полифенола и антиоксидантов, которые положительно влияют на работу сердца и продлевают жизнь человека.

Источник: inosmi.ru



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