Принц Гарри принял участие в дискуссии о психологическом здоровье: “Я пережил сильное эмоциональное выгорание”

Вчера принц Гарри как глава департамента по психическому здоровью компании BetterUp, а также генеральный директор организации Алекси Робишо и звезда тенниса Серена Уильямс приняли участие в публичной виртуальной дискуссии на тему “саморефлексии”. Герцог Сассекский, одетый в простой кашемировый свитер с длинным рукавом, вышел в эфир из своего дома в Монтесито.

Герцог, который в декабрьском интервью заявил, что увольнения стоит отмечать, как праздник, ради душевного равновесия, на этот на своем примере рассказывал, как бороться с психологическими проблемами и эмоциональном выгоранием. Он признался, что проделал большую работу над собой и продолжает каждый день уделять только себе время. Он сказал, что это также необходимо в ежедневном режиме, как чистка зубов.

Я пережил сильное эмоциональное выгорание и достиг в этом самого дна. Когда все вокруг, по-видимому, работает против вас, единственный способ повысить устойчивость к разрушительному окружению — это внутренняя работа, – сказал принц и добавил, – Если у вас есть хотя бы 15 минут свободного времени — потратьте его на себя. Я выделяю себе на это полчаса или 45 минут утром, когда один ребенок уходит в школу, а другой еще дремлет. Вообще, не стоит ожидать, что люди будут работать над собой, если вы не дадите им на это время. Когда люди сосредотачиваются на внутренней работе, то лучше чувствуют себя и лучше работают.

Серена Уильямс, одна из лучших подруг супруги принца Меган Маркл, сказала Алекси Робишо, что для нее Гарри – один из ориентиров, тренеров по психологическому здоровью, признавшись, что говорит с ним часами и он всегда знает ответы на все вопросы. В свою очередь герцог отметил, что у него и у Серены есть, конечно, и профессиональные коучи, в том числе и специалисты компании BetterUp.

Принц Гарри Принц Гарри и Серена Уильямс

Это первая рабочая встреча принца Гарри в этом году. Ранее руководство Spotify выступило в прессе с заявлением, что с 2020 года, когда Меган и Гарри заключили контракт с платформой на 25 миллионов долларов, они записали всего один подкаст с участием Элтона Джона, Джеймса Кордена и принца Арчи. Получается, что каждая минута этого выпуска стоит 650 тысяч долларов. Пресс-служба Spotify опубликовала объявление о поиске продюсера для проектов Archewell Audio, чтобы выпустить новое шоу к весне. В свою очередь Гарри и Меган обвинили Spotify в дезинформации о COVID-19. Однако, судя по ответу руководства Spotify, в котором они уверили публику, то “работают над этим”, компания собирается продолжить сотрудничество с монаршей парой.

Принц Гарри и Меган Маркл