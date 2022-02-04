 

Мнение: Возвращение из Лондона

04.02.2022, 2:26, Разное
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В Лондоне весна, в Лондоне хорошо.

Но дома лучше, потому что в Лондоне скучно. В Лондоне  можно прожить два-три дня, максимум неделю, больше – уже скучно, начинается ностальгия. И не только в Лондоне. А абсолютно в любой командировке.  Потому что только дома, в России  мне некогда скучать.

К слову, на фотографии во время встречи в одном из офисов Лондона, где-то далеко-далеко, у моего левого уха – крыша здания, в котором плетет паутины операций Ми-6.

Источник: Ирек Муртазин



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