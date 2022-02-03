Мобильные технологии подтвердили связь физической активности и работы мозга



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Большинство людей мечтает не только дожить до старости, но и оставаться при этом психически здоровыми и активными людьми. И ищет различные способы поддержания работы мозга.

О том, что физическая активность способствует поддержанию когнитивной деятельности в преклонном возрасте, известно довольно давно. В этот раз исследователей заинтересовало, возможно ли доказать связь между физактивностью и поддержанием работы мозга при помощи мобильных технологий, призванных помогать людям в эпоху пандемии.

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Новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, дополняет целый ряд других изысканий, связывающих физическую активность с когнитивными способностями. Но главный результат этого исследования — в доказанной эффективности использования портативных технологий для выявления этой связи.

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Технологии мобильного здравоохранения позволяют надежно измерять физическую активность и когнитивные функции человека, когда он ведет свою обычную жизнь. Это исключительно удобно в эпоху пандемии и сильно расширяет обобщаемость исследования и его охват. Классические методы изучения обычно связаны с длительным личным присутствием участников в стационарах или исследовательских центрах и, соответственно, с высокими рисками заражения коронавирусом и другими инфекциями.

В работе приняли участие 90 человек среднего и старшего возраста (средний возраст 59 лет) с различными сопутствующими заболеваниями (например, с риском сердечно-сосудистых заболеваний или ВИЧ) и различными уровнями исходных когнитивных функций (от нормальных до нарушенных). Участники носили акселерометры (датчики для измерения ускорения) во время физической активности и прошли мобильное когнитивное тестирование удаленно, из дома.

«Будущее вмешательство в образ жизни действительно должно быть удаленным. Пандемия сделала это особенно очевидным», — подчеркнула автор исследования Энн Мур.

Исследование показало, что в те дни, когда физическая активность увеличивалась, участники в возрасте от 50 до 74 лет более эффективно справлялись с исполнительским заданием, а в те дни, когда их физическая активность снижалась, улучшалась и их когнитивная деятельность. При этом отмечается динамика процесса: чередование физической активности и отдыха.

Зависимость между физической активностью и улучшением мозговых функций сохранялась, когда ученые внесли в расчеты поправки на различные заболевания участников.

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Ученые пришли к выводу, что когнитивные тесты на смартфоне, котрые проходят участники два раза в день, могут быть чувствительным инструментом для отслеживания изменений когнитивных функций, связанных с различной физической активностью.

Таким образом, исследование показывают, что физическая активность оказывает как острое, так и хроническое благотворное влияние на когнитивную функцию. А технологии мобильного здравоохранения помогают корректно измерять эту активность, не нарушая хода жизни участников исследований.