Многие совершают ошибки: как правильно разместить кровать в спальне

Положение кровати в спальне обычно определяют исходя из общей конфигурации расстановки мебели в помещении. При этом может полностью игнорироваться влияние этого положения на качество сна. Сама кровать может быть сколько угодно удобной, приятной и красивой, но этого будет мало для полноценного отдыха, если были допущены ошибки в определении ее места. Как же правильно расположить эту мебель?

Отношение к двери

Если положение ног во время сна направлено в сторону выхода, это будет негативным фактором влияния. Известно, что покойников выносят ногами вперед, и в данном случае стоит избежать такого сходства даже с учетом очень отдаленной ассоциации. В крайнем случае этим правилом можно пренебречь, если дверь в комнату на ночь закрывается.

В то же время желательно ставить кровать так, чтобы в лежачем положении человеку была видна входная дверь. Например, она может располагаться по диагонали к проему.

Позиция по отношению к окну

Проем окна – это потенциальный источник шума, холода и беспокойства. Находиться во время сна вблизи к нему нежелательно. В противоположную сторону кровать двигать тоже необязательно, однако плотных соприкосновений лучше избегать.

Пустая стена у изголовья

Над кроватью не нужно ничего вешать или устанавливать. Сверху над головой должно сохраняться пустующее пространство. Шкафы прямо за кроватью тоже не приветствуются, как и люстры над головой.

Как быть с зеркалами?

Согласно принципам фэн-шуй, зеркало отражает энергию человека и направляет ее обратно, причем вдвойне. И этот процесс противоречит тому, чего мы ждет от ночного отдыха.

Сон дает возможность расслабиться и очиститься от всего плохого, что произошло за день. Зеркало, в свою очередь, вернет в большем объеме и негативную энергию. Утром человек проснется уставшим, подавленным и обессиленным.

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Кстати, телевизор в спальне тоже лишний как источник сторонней информации, также способный питать плохими мыслями.

Пропустить кошку

Давнее поверье и сегодня актуально. Кошка должна зайти в комнату первой. Животному нужно дать время на выбор места, где оно ляжет. В дальнейшем выбранная кошкой точка может рассматриваться как приоритетная с точки зрения размещения кровати.

Как ставить односпальную или детскую кровать?

Единственная особенность в расположении такой мебели заключается в том, что предпочтение отдается месту вдоль стены или в углу. Маленькие кровати таким образом обретают дополнительную поддержку со стороны.