Марина Зудина о сыне Павле Табакове и внучке Мии: “О ее рождении я узнала, когда ей был месяц”

56-летняя актриса театра и кино Марина Зудина впервые стала бабушкой в августе 2020 года – ее единственный сын Павел Табаков стал отцом. Именно Марина первой рассказала эту новость прессе спустя почти год, но, как выяснилось сейчас, она сама узнала об этом лишь через месяц после рождения малышки:

Помню, сын Павел позвонил и сказал: “Мне надо с тобой поговорить…” Он не торопился с этой новостью, потому что к тому моменту они с мамой Мии – Соней (Софья Синицына, бывшая девушка Табакова – ред.) – уже не были вместе. Да, так в жизни случается… А увидела я внучку еще позже – из-за ковидных ограничений.

Марина рада, что внучка родилась в августе (5 числа), ведь в том же месяце родились Олег Павлович (17 числа) и Павел (5 числа), и рада, что ее сын стал ответственнее:

Я счастлива, что у нас всех теперь есть Миа – веселая, позитивная, энергичная и любознательная девочка… Господь послал ее очень вовремя. Появление дочки важно для Павла, для его взросления, для осознания того, что он уже за кого-то ответственен. И важно для меня!

Напомним, Павел и Софья начали встречаться в 2017 году, через год Табаков и Синицына вместе сыграли в фильме “Как я стал”, а расстались еще до рождения дочери.

Софья Синицына и Миа Табакова

В интервью Марина Зудина поделилась своими соображениями насчет личной жизни (ее мужа, актера и режиссера Олега Табакова не стало почти четыре года назад). О замужестве она пока не думает, но считает, что все возможно:

Я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви – я уже давно заполнена ею… Но при этом в определенном смысле я сейчас вернулась к той Марине, какой была до встречи с Олегом Павловичем… Такое ощущение, что у меня нет бэкграунда жены Табакова, – приводит ее слова издание “7 дней”.

Напомним, Марина Зудина еще студенткой начала встречаться с женатым педагогом Олегом Табаковым в 1985 году. Спустя 10 лет, в 1995 году они поженились. В том же году родился их сын Павел, а спустя еще пять лет – дочь Мария. Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года.