 

Скандалы: «В черном списке с 2019-го»: Беглов блокирует петербуржцев за вопросы про уборку снега

03.02.2022, 17:38, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга на своей личной странице «Вконтакте» начал банить запросы пользователей

В настоящее время Северная столица пребывает в состоянии «снежного коллапса», связанного с неубранными от последствий выпавших осадков дорог и тротуаров. Ранее в связи с недобросовестной работой управляющих компаний было возбуждено 430 административных дел. Несмотря на это, качество мероприятий по очистке города от снега и наледи остается неудовлетворительным.

Так, 3 февраля корреспондент нашего издания прошелся по улицам Петербурга и заснял несколько городских «пейзажей» в виде куч обледеневшего снега во дворах, застрявших в сугробах машин и «сосулек-убийц» в центральных районах.


Подобные фотокадры публикуются петербуржцами в соцсетях буквально с первых дней снегопадов, обрушившихся на город еще в начале декабря. Это позволяет констатировать, что более чем за два месяца городская администрация не смогла урегулировать проблемы с работой коммунальных служб.

По аналогичной причине многие петербуржцы предпочитают публиковать жалобы на личной странице Беглова «Вконтакте». Однако вместо того, чтобы сконцентрировать внимание на недовольстве граждан, губернатор предпочитает отправлять их в так называемый «бан» (блокировать).


В сообществе «Черный список Беглова» пользователи рассказывают, что именно они писали на странице главы города, после чего их почти сразу блокировали.

«Написал, что если дворники не справляются, а мусоровозы не убирают, то такому губернатору надо уйти навсегда из города. Блокирнули меньше чем за минуту после коммента. Видимо барышня обиделась», — написал один из пользователей.

«Тупо взгляд не понравился) шутка. Написал ему на стенке, что вместо пиара бесполезного лучше бы решил вопрос с помойками и гололедом», — отметил другой комментатор

«Заблокирован с 10.11.2019: спросил про некачественную уборку снега», — добавил неравнодушный петербуржец.


Жалобы соответствующего характера появляются в этом сообществе до сих пор. Это прямо говорит о том, что «коммунальные» вопросы для губернатора являются неудобными и вместо того, чтобы решать проблемы с уборкой снега или хотя бы отвечать на претензии, Беглов предпочитает «банить» любую негативную активность.



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