Одиночество повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин



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Социальное дистанцирование — вполне работающий инструмент для уменьшения распространения коронавируса. Но для некоторых сфер жизни слишком большая дистанция с себе подобными может обернуться проблемами со здоровьем.

Так, американские ученые указывают на 27-процентное увеличение риска сердечных заболеваний у женщин в постменопаузе, которые испытывают высокий уровень социальной изоляции или одиночество.

Ученые уточнили, в чем отличие социальной изоляции от одиночества. Социальная изоляция — состояние, когда человек физически находиться вдали от людей, например, не прикасается к другим людям, не видит их и не разговаривает с ними. А одиночество — это чувство, которое могут испытывать даже люди, которые регулярно общаются с другими людьми.

Результаты этого исследования показывают, что социальная изоляция или одиночество у женщин в возрасте увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 8% и 5% соответственно. А если у женщины были высокие уровни обоих факторов, то их риск возрастал на 13-27% по сравнению с теми участницами, которые сообщали о низком уровне социальной изоляции и низком уровне одиночества.

Участницами этого исследования стали 57 825 женщин в постменопаузе. Они ответили на анкеты, оценивающие социальную изоляцию с 2011 по 2012 год. Также им была разослана вторая анкета, которая оценивала одиночество и социальную поддержку в 2014–2015 годах. За женщинами наблюдали с момента заполнения анкеты до 2019 года или когда у них диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

Эксперты отмечают, что социальная изоляция и одиночество слабо коррелируют между собой и могут возникать одновременно, при этом не исключают друг друга. Социально изолированный человек не всегда одинокий, и напротив — одинокий человек не обязательно находится в социальной изоляции.

Исследователи называют социальную изоляцию и одиночество растущими проблемами общественного здравоохранения. Потому что они связаны с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также с ожирением, курением, отсутствием физической активности, неправильным питанием, высоким давлением и уровнем холестерина.

«Мы еще не знаем, вызван ли повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний острым воздействием социальной изоляции и одиночества или же причины в чем-то другом. Чтобы лучше понять это, необходимы дальнейшие исследования», — сказал автор работы Джон Беллеттьери.

А что же мужчины? Одинокий образ жизни для представителей сильной половины человечества, оказывается, тоже влияет на здоровье. Так, в исследовании датских исследователей говорится о повышенном уровне воспалительных маркеров у одиноких мужчин. Ранее финские ученые выяснили, что одинокие и социально изолированные мужчины подвержены повышенному на 10% риску развития онкологии.