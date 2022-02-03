Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов с женой на премьере фильма “Мама, я дома”

В среду режиссер Владимир Битоков и съемочная группа в лице продюсера Александра Роднянского и актеров – Ксении Раппопорт, Юрия Борисова, Александра Горчилина, Екатерины Шумаковой и Мажита Жангуразова – представили зрителям фильм “Мама, я дома”. Премьера состоялась в кинотеатре “Художественный” при поддержке Hennessy Filmmakers Lounge.

Закрытый кинопоказ посетили дочь Ксении Раппопорт актриса Аглая Тарасова, супруга Юры Борисова Анна Шевчук, Павел Чухрай, Александр Цыпкин, Таисия Вилкова, Павел Лунгин, Юлия Бордовских и другие.

Действие фильма, отобранного в программу “Горизонты” Венецианского кинофестиваля в прошлом году, разворачивается в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Тоня (Ксения Раппопорт) – водитель автобуса на окраине Нальчика. Она с нетерпением ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирии в частной военной компании. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку Тоня начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге ее квартиры появляется молодой человек (Юра Борисов)…

“Мама,я дома” – картина, созданная молодыми и одаренными кинематографистами. Они хотят рассказывать истории острые, глубокие, эмоциональные, понятные зрителю в любой стране мира – этот фильм именно такой. Его выход в России – волнительный для нас момент. Мы надеемся, что зрителей эмоционально тронут герои, их драма и стремление найти поддержку друг в друге. Это очень человеческая история, блистательно сыгранная Ксенией Раппопорт, Юрой Борисовым и их партнерами по площадке, – отметил продюсер Александр Роднянский.

10 февраля фильм выйдет в ограниченный прокат (в этот день состоится спецпоказ в кинотеатре “Октябрь” с участием Роднянского и Битокова, позже кинопоказы и встречи с режиссером также пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске), а с 26 февраля картина будет доступна на “Кинопоиске”.