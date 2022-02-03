Вопреки критике: Сара Джессика Паркер намекнула на второй сезон сериала “И просто так”

Сегодня в сети появилась 10-я и пока последняя серия продолжения “Секса в большом городе”, которое вышло спустя 17 лет после окончания шоу. По этому случаю исполнительница главной роли – журналистки и писательницы Кэрри Брэдшоу – актриса Сара Джессика Паркер написала пост в Instagram. В нем 56-летняя актриса, которая не раз выступала в роли сопродюсера, поблагодарила всех тех, кто работал над сериалом, и намекнула, что у продолжения будет продолжение:

Из Манхэттена и Бронкса, и других районов… Всем, кто был на мосту в ту прекрасную долгую ночь в Париже, последнюю. Сотни рук участвовали в создании первого сезона “И просто так…”. Я поднимаю бокал за каждого человека, который посвятил ему свое время, талант и преданность. И за наших зрителей, которые приняли нас и проводили с нами свое время. Вы — причина, по которой мы каждый день просыпались и шли на работу

Слова благодарности актриса сопроводила серией фото со съемок в Париже (они вошли в финальную серию первого сезона). На них она в ярком, оранжевом платье Valentino Couture SS 2019 года и бриллиантовых серьгах-каффах.

Сара Джессика Паркер

Отметим, что сериал “И просто так” с самого начала – проект с трудной судьбой. Во-первых, его съемки переносили из-за пандемии, во-вторых, некоторые актеры категорически отказались от участия в проекте. Среди них – Ким Кэтролл, воплотившая на экране яркий образ Саманты Джонс. Создатели сериала до последнего момента надеясь, что Ким передумает и вернется, но актриса осталась верна своему первому решению. Более того, сейчас она пусть и негласно, только молчаливой реакцией в сети поддерживает (то есть лайкает) критику ранее вышедших серий. А негативной реакции на “И просто так” предостаточно.

Критиковать шоу начали еще во время съемок. Некоторым поклонникам “Секса в большом городе” не понравилась сама идея снять продолжение, другие высказались о внешнем виде героинь, которые, понятно, за прошедшие 17 лет не помолодели (Сара Джессика Паркер высказалась по этому поводу в интервью), третьи остались недовольны выбором костюмов, ведь прежде персонажи шоу были чуть ли не законодателями мод.

Когда сериал вышел, на него на его создателей, шоураннеров и продюсеров, обрушилась волна зрительского негодования. Не понравилось, что в первой же серии “убили” Мистера Бига, не оценили ход сценаристов, которым пришлось срочно выводить персонажа Стэнфорда Блэтча в связи со смертью Уилла Гарсона, и наконец, настоящую лавину недовольства, особенно русской части аудитории, вызвал эпизод, в которой молодую обладательницу дорогой квартиры называют русской проституткой.

Будет ли второй сезон “И просто так” точно и смогут ли сценаристы сгладить неоднозначные впечатления от первого, узнаем совсем скоро.