 

Вопреки критике: Сара Джессика Паркер намекнула на второй сезон сериала “И просто так”

03.02.2022, 15:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня в сети появилась 10-я и пока последняя серия продолжения “Секса в большом городе”, которое вышло спустя 17 лет после окончания шоу. По этому случаю исполнительница главной роли – журналистки и писательницы Кэрри Брэдшоу – актриса Сара Джессика Паркер написала пост в Instagram. В нем 56-летняя актриса, которая не раз выступала в роли сопродюсера, поблагодарила всех тех, кто работал над сериалом, и намекнула, что у продолжения будет продолжение:

Из Манхэттена и Бронкса, и других районов… Всем, кто был на мосту в ту прекрасную долгую ночь в Париже, последнюю. Сотни рук участвовали в создании первого сезона “И просто так…”. Я поднимаю бокал за каждого человека, который посвятил ему свое время, талант и преданность. И за наших зрителей, которые приняли нас и проводили с нами свое время. Вы — причина, по которой мы каждый день просыпались и шли на работу

Слова благодарности актриса сопроводила серией фото со съемок в Париже (они вошли в финальную серию первого сезона). На них она в ярком, оранжевом платье Valentino Couture SS 2019 года и бриллиантовых серьгах-каффах.

Сара Джессика Паркер

Отметим, что сериал “И просто так” с самого начала – проект с трудной судьбой. Во-первых, его съемки переносили из-за пандемии, во-вторых, некоторые актеры категорически отказались от участия в проекте. Среди них – Ким Кэтролл, воплотившая на экране яркий образ Саманты Джонс. Создатели сериала до последнего момента надеясь, что Ким передумает и вернется, но актриса осталась верна своему первому решению. Более того, сейчас она пусть и негласно, только молчаливой реакцией в сети поддерживает (то есть лайкает) критику ранее вышедших серий. А негативной реакции на “И просто так” предостаточно. 

Критиковать шоу начали еще во время съемок. Некоторым поклонникам “Секса в большом городе” не понравилась сама идея снять продолжение, другие высказались о внешнем виде героинь, которые, понятно, за прошедшие 17 лет не помолодели (Сара Джессика Паркер высказалась по этому поводу в интервью), третьи остались недовольны выбором костюмов, ведь прежде персонажи шоу были чуть ли не законодателями мод. 

Когда сериал вышел, на него на его создателей, шоураннеров и продюсеров, обрушилась волна зрительского негодования. Не понравилось, что в первой же серии “убили” Мистера Бига, не оценили ход сценаристов, которым пришлось срочно выводить персонажа Стэнфорда Блэтча в связи со смертью Уилла Гарсона, и наконец, настоящую лавину недовольства, особенно русской части аудитории, вызвал эпизод, в которой молодую обладательницу дорогой квартиры называют русской проституткой. 

Будет ли второй сезон “И просто так” точно и смогут ли сценаристы сгладить неоднозначные впечатления от первого, узнаем совсем скоро. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Не только похищение детей, но и вампиризм – Темная сторона фей

17.02 / Нежелательная

07.08 / Мнение: Американец коррумпировал Мещанский районный суд Москвы?

16.09 / Эмили Ратажковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

08.03 / «Бобик» и его экипаж: Неприн, Голиков, Бакшаев.

26.11 / Такой худенький Валя – Личное мнение

05.07 / Платья с воланами в 2021 – тренд, позволяющий выражаться в любимом стиле

12.10 / Рустам Солнцев заподозрил пропавшую Хлебникову в алкоголизме

07.12 / Минздрав назвал причины быстрого распространения COVID-19

11.10 / Скандалы: Зодиака нашли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика