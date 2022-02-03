 

ООН признала Москву лучшим мегаполисом по качеству жизни

03.02.2022, 14:16, Разное
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Индекс отображает уровень процветания и сбалансированности развития городов. Он разработан Программой ООН по населенным пунктам, которая создана для координации глобальных усилий по развитию городов.

Эксперты сравнивали 50 крупнейших городов мира. В итоговый рейтинг вошло 29 мегаполисов.

Их оценивали по продуктивности экономики, качеству жизни, развитию инфраструктуры, равенству и социальной инклюзии, экологии, законодательству и управлению. Учитывалась и степень сбалансированности по этим показателям.

Москва стала лучшей в мире по развитию инфраструктуры (социальной, жилищной, транспортной, коммуникационной) и качеству жизни (здравоохранение, образование, культура и досуг, безопасность, наука и технологии).

В общем рейтинге российская столица вошла в тройку лучших процветающих мегаполисов мира вместе с Сингапуром и Торонто. Москва опередила Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.

Напомним, что в 2021 году Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy. Эксперты оценивали туристическую привлекательность, удобство для жизни, возможности работы и ведения бизнеса и другие показатели.

Также российская столица победила в номинации “Лучшее туристическое направление в Европе. Город”. Москва получила две награды на европейском этапе конкурса World Travel Awards и обошла Амстердам, Барселону, Берлин, Лондон, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и другие популярные туристические направления.



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