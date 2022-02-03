Звездные гости и участники XV Ростех Деминского лыжного марафона

03.02.2022, 14:12, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

Поддержать Международный Ростех Деминский лыжный марафон если не своим участим, то, как минимум, в качестве гостя и болельщика стало доброй традицией среди известных спортсменов нашей страны.

Юбилейный пятнадцатый марафон не станет исключением. На старте и на трибуне можно будет встретить действующих спортсменов сборной России и заслуженных ветеранов лыжного спорта.

В этом году на марафоне ждут легендарных гостей: четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, трехкратного призера зимних Олимпийских игр Александра Завьялова, олимпийского чемпиона 2010 года, серебряного призера Олимпиады 2014 года и тренера сборной Китая Никиту Крюкова.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов, чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов примут участие в гонках.

Известных спортсменов поддержат их дети. Два сына Алексея Петухова и сын Николая Морилова примут участие в гонках на детских дистанциях Деминского марафона.

– За месяц до стартов забронированы все 2500 мест на главную гонку на 50 км. Всего заявки подали почти 3900 человек из 59 регионов России и 10 стран. В их числе 33 мастера Worldloppet. Это участники минимум десяти марафонов мировой серии на двух континентах. И 67 участников, имеющих титул «Легенда». Это финишеры всех лыжных Деминских марафонских гонок с 2007 года, – рассказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

XV Международный Ростех Деминский лыжный марафон состоится 6 и 7 марта в Центре лыжного спорта Демино. В марафонской программе шесть гонок: на 50 километров – золотая, на 25- километрв – серебряная, на 10, 5, 2 и беби-марафон на дистанцию один километр.