Роскомнадзор потребовал от «Новой» удалить материал о «дворце Путина»

…и еще две новости о расследованиях Навального.

Роскомнадзор прислал на почту редакции «Новой газеты» предписания с требованием удалить еще три материала, основанных на расследованиях политика Алексея Навального.

На этот раз надзорное ведомство, ссылаясь на требование Генпрокуратуры, потребовало удалить материал о «дворце Путина» вблизи Геленджика, а также две новости (1, 2) о зяте премьера Михаила Мишустина: «ФБК*: сыновья премьер-министра Мишустина владеют двумя квартирами стоимостью 360 млн рублей» и «Зять Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства».

Роскомнадзор ссылается на решение Генпрокуратуры РФ и закон «о противодействии терроризму», которые требуют ограничить доступ к материалам организации, деятельность которой запрещена в РФ.

«Новая газета» под угрозой блокировки доступа к сайту вынуждена ограничить доступ ко всем перечисленным материалам.

Всего Роскомнадзор на этой неделе потребовал удалить пять материалов, основанных на расследованиях Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее, 1 февраля, «Новая» заблокировала два материала (1, 2): «ФБК нашел у жены-пенсионерки депутата Слуцкого Bentley за 28 млн рублей» и «Навальный рассказал об офшоре и незадекларированной недвижимости сенатора Клишаса».

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Помимо этого, РКН потребовал удалить материалы о расследованиях ФБК не только «Новую газету», но и другие независимые СМИ, в частности телеканал «Дождь»**, радиостанцию «Эхо Москвы», «Медузу»**, Znak.com, саратовское издание «Свободные новости» и магаданский портал «Весьма».

* Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, внесено в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента** Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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