Мнение: Путин и головорезы из Чечни

Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.

Чеченские силовики и чиновники записали видеообращение с угрозами семье Янгулбаева.

Замминистра внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов, к примеру, заявил: «У нас нет иной задачи, кроме как найти вас, и мы найдем вас и отрежем ваши головы. Мы будем трудиться, поэтому, ребята, оглядывайтесь по сторонам, пока мы не настигнем вас. Мы разберемся с вами».

Тоже самое пообещал и начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов: «Будь они прокляты и все, кто следует за ними и поддерживает. Клянусь Аллахом, мы не оставим ни их, ни тех, кто их поддерживает. Они будут жить до тех пор, пока мы не доберемся до них и не отрежем их головы».

А еще в Грозном прошел митинг, на который то ли собрались, то ли собрали более 400 тыс человек (это больше всего населения города Грозного).

На митинге прозвучали проклятия в адрес семьи Янгулбаева и тех, кто их поддерживает. К слову, Роспотребнадзор Чечни не смог проверить митинг против семьи Янгулбаевых на соблюдение антиковидных ограничений, так как не нашел организаторов.

А в ночь на 3 февраля пресс-служба правительства Чечни сообщила, что глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. К сообщению прикрепили фотографию 2017 года.

Как отчиталась пресс-служба правительства Чеченской Республики, Кадыров и Путин обсудили социально-экономические вопросы: реализацию инвестиционных проектов в ЧР (освоены 34 млрд рублей, предстоит освоить еще 121 млрд), выполнение показателей по борьбе с коронавирусом, демографическую ситуацию и нацпроекты.

Если Путин действительно принял Кадырова и не одернул его, не поправил, мол, погорячился ты с отставным федеральным судьей, выходит, что Путин поддерживает чеченских головорезов? Или от Путина скрывают информацию о вакханалии вокруг отставного федерального судьи и членов его семьи?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

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