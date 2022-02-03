 

Киев отказался предоставлять Донбассу особый статус

03.02.2022, 6:08, Разное
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В интервью польскому изданию Rzeczpospolita
министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на ожидания Москвы, ни один регион страны, в частности, Донбасс, не получит особый статус, а значит, не будет иметь право вето на решения, касающиеся всего государства.

Предоставление Донецку и Луганску особого статуса – одно из требований подписанных несколько лет назад Минских соглашений. Кулеба считает, что сейчас важно сосредоточиться на решении вопросов, касающихся безопасности, и только потом можно переходить к политической части документа.

К слову, на этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Киев не станет выполнять Минские соглашения, поскольку в противном случае, по мнению политика, страна развалится. Он отметил, что данный документ был подписан “под дулом русских пушек”. Сейчас соглашение необходимо пересмотреть, считает бывший мэр Луганска.

Ранее генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский назвал регионы Украины, которые мечтают о присоединении к России. По словам военного, стать частью Южного федерального округа РФ хотят жители
Днепра, Херсона, Харькова и Одессы.



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