Мнение: Кто приедет в Пекин
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Кто приедет на открытие Олимпиады в Пекине по версии китайского издания Global Times.
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Источник: Colonel Cassad
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Кто приедет на открытие Олимпиады в Пекине по версии китайского издания Global Times.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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