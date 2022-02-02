Спрос на бытовую технику на российском рынке в январе существенно возрос
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Январский спрос на технику в РФ в 4-5 раз больше, чем в прошлом году.
«Aliexpress Россия» в 3,4 раза увеличили свои продажи по крупной бытовой технике, а по мелкой – в 1,4 раза. Увеличение продаж смартфонов – 60%, информирует news-v.ru
Касается спроса на электротовары и осветительные приборы, магазином «Ситилинк» отмечен рост спроса на 217%, по сравнению с прошлым годом. Продажи анализировались за период с 21 по 24 января.
Многими интернет-магазинами подтверждается увеличение спроса на товары различных категорий.
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