Скандалы: «Мы полезем под бензопилы»

СМИ сообщили о привлечении «вагнеровского» ЧОП для охраны вырубки Троицкого леса

Издание Readovka опубликовало скриншоты с сообщениями из чата Частной охранной организации (ЧОО) «Воин», на которых наемникам предлагается две недели охранять вырубку Троицкого леса от местных жителей. По данным издания, «Воин» презентует своих сотрудников как бывших военных, сотрудников МВД, ФСБ и ЧВК «Вагнер». Как рассказал Znak.com представитель инициативной группы против вырубки леса Александр Литой, за прошедший месяц к охране вырубки привлекали уже две организации, но особых результатов это не дало.

По словам Литого, обсуждения о вырубке леса начались еще в 2018 году, но к активным действиям администрация приступила только в середине января. В лесу появились лесорубы, что сразу сплотило местных жителей: «Нашлись люди, которые сказали: „Мы полезем под бензопилы“», — говорит собеседник Znak.com.

На данный момент, чтобы начать строительные работы, лесорубам нужно спилить еще около 500 деревьев, говорит Литой. За понедельник, по его словам, они спилили только одно дерево, за воскресенье — 10. Тогда же в результате столкновений с сотрудниками ЧОП одна из женщин уехала на скорой.

«Сначала прислали каких-то совсем карикатурных бандитов из Краснодара. Их директор прославился криком „пили ей ногу“, после чего их убрали за одиозность», — рассказывает Литой о результатах охранной работы ЧОП «СМЕРШ».

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На смену «СМЕРШ» к охране привлекли другую организацию. Ее сотрудники действовали уже более профессионально. Как рассказывала юрист инициативной группы Ольга Сластунина, группа из около 20 человек, агрессивно настроенных к местным жителям, работала слажено и по четким приказам. «Они представляются как ЧВК, прошедшие горячие точки», — говорила Сластунина.

Впрочем, определить их принадлежность невозможно, указывает Литой. «Сейчас пошла какая-то тема, что хотят еще каких-то дураков набрать, но, мне кажется, это тупиковый путь. Там реально могут беспорядки начаться», — говорит собеседник. Впрочем, он отмечает, что не слышал о привлечении наемников, работавших с ЧВК «Вагнер».

Согласно опубликованным сообщениям Readovka, работа «Воина» в Троицке должна начаться 2 февраля и продлится ориентировочно две недели. За 8-часовую смену наемникам предлагают 6 тыс. рублей. «Мы на стороне строительной компании, администрация и органы тоже на стороне строительной компании», — говорится в сообщении.

По данным Readovka, ЧОО «Воин», созданная Артуром Манасяном, массово набирает людей для личной охраны, охраны ночных клубов, а также для «решения проблем с вашими врагами, должниками». Своих сотрудников ЧОО презентует как «бывших военных, сотрудников МВД, ФСБ и ЧВК „Вагнер“».

На месте восточной части Троицкого лесопарка власти планируют построить «школу-гигант» — комплекс зданий с детским садом, бассейном, футбольным полем и несколькими спортзалами. Проект площадью свыше 30 тыс. квадратных метров планировалось завершить в 2023 году. Судя по кадастровой карте, под школу планируют вырубить 4,9 га восточной части леса (его общая площадь составляет 75 га). При этом в 300 метрах от предполагаемого места строительства уже есть школа, в 500 метрах — еще одна, в радиусе 1 километра — две гимназии, лицей и начальная школа, писал «Коммерсантъ».

Матвей Пухов