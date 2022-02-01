Мнение: О новом обострении у Путина

Ну кто же сомневался, что старые болячки могут обостряться в самый неподходящий момент! Вот и с нынешним российским президентом Владимиром Путиным случилось это самое…

Неприятное…

Ибо иначе, как обострением фантомных болей очень сложно объяснить вот этот приступ гнева…

Президент России Владимир #Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности. Выступая в Кремле после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, он отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учёта трёх ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года». После чего продолжил по кругу воспроизводить уже известные аргументы.

«Игнорируя наши озабоченности, США и #НАТО ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности, — сказал глава государства. — Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет других».

И далее — снова повторение уже многократно сказанного:

«Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру ни на один дюйм. Сказали одно — сделали другое. Теперь НАТО в Польше, Румынии, странах Прибалтики. Как у нас говорят в народе — кинули, обманули. Потом #США вышли из договора по противоракетной обороне. И теперь пусковые установки в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки, на которые можно устанавливать «Томагавки» — ударные ракеты. Разве это не угроза для нас?» — спросил Владимир #Путин.

И, наконец, о самом наболевшем:

«Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть #Крым военным путём. Представим, что #Украина — член НАТО — начинает операции в Крыму (про Донбасс я не говорю). Это суверенная территория России. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь подумал? Похоже, что нет», — подытожил президент. Но, справедливости ради, нельзя не признать, что в 2014 году, затевая крымскую спецоперацию, он и сам не подумал о возможных последствиях. И о том, что такой шаг не только совсем оттолкнёт Украину от России, но и прямиком бросит её «в объятья» главного геополитического соперника.

Впрочем, завершая свой обличительный спич, глава государства добавил, что #Россия пока изучает ответы США и НАТО, а позже определится с дальнейшими действиями. В контексте предшествовавшей этому встречи руководителей дипломатических ведомств РФ и США, Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, где каждый говорил о своём, но стороны в итоге договорились продолжить разговор, резюме Владимира Путина оставляет шанс на продолжение «дипломатии». Хотя в целом смотрится как анонс перехода к ранее обещанным «ответным военно-техническим мерам».

Тем не менее, воинственный настрой нынешнего хозяина Кремля заметно смутил инвесторов. В итоге «разрядка», воодушевившая рынки, оказалась недолгой, как бы ни усердствовали оптимисты. Доллар опять выше 77 руб./долл., хотя ещё днём уверенно снижался к 76-й фигуре в рамках сложившегося коррекционного тренда. Пока ничего запредельного, но… все крупные обвалы начинались с мелких движений.

А какие ещё могут быть последствия нового «обострения»?

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