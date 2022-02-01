Мнение: Эффективный менеджер Прохоров

Эффективный менеджер Прохоров

2011-й

Как-то все эти факты не складываются в привычный образ «олигарха». Скорее Михаил Прохоров похож на легендарных менеджеров эпохи подъёма США и Японии. Да, жёсткий, не боящийся непопулярных решений. Да, расчётливый – как он сам объяснял, та же программа переселения пенсионеров, за которую Прохорову благодарен каждый норильчанин, это гораздо более эффективное решение, чем строить новое жильё на вечной мерзлоте и содержать в условиях Заполярья пенсионеров. Но делающий Дело, а не деребанящий бесплатно доставшееся. На Западе таких называют ответственными капиталистами. У нас ещё и названия нет – есть только Прохоров.

https://versia.ru/yeffektivnyj-menedzhment-kandidata-v-prezidenty-ot-norilskogo-nikelya-do-biatlona

2022-й

Миллиардер Михаил Прохоров распродает свои активы в России после присоединения Крыма. Его группа «Онэксим» договорилась о продаже последней промышленный компании в его собственности – ПАО «Квадра».

Покупателем «Квадры» – энергетической компании, созданной в результате реформы РАО ЕЭС – стала дочерняя структура «Росатом» «Русатом Инфраструктурные решения», пишет ТАСС. «Квадра» владеет 20 электростанциями и 317 котельными в 10 областях Центрального федерального округа России.

По информации «Интерфакса», за 82,47% акций «Квадры» Прохоров должен был получить 25 млрд руб., но стороны не подтвердили эту информацию. Сумма сделки так и не была названа.

«Квадра» была последним промышленным активом Прохорова, который после присоединения Крыма к России продал доли в «Русале» и «Уралкалие». Пакет акций в «Русале» Прохоров передал структурам Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника с 40%-ной скидкой, а за 20% «Уралкалия» получил 1,6 млрд долларов от Дмитрия Мазепина.

По данным Forbes, Прохоров владеет состоянием в 11,4 млрд долларов, из которых 9 млрд – это наличные. Также у Прохорова есть банк «Ренессанс Кредит», который он продает. После его продажи у миллиардера не останется собственности в России.

https://kapital-rus.ru/news/385019-milliarder_prohorov_prodal_svou_poslednuu_krupnuu_kompaniu_v_rossii/ – цинк

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