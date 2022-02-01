 

Да и нет: 5 сумок, которые выйдут из моды этой весной, и 5 трендовых альтернатив

01.02.2022, 23:07, Разное
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Сумка служит именно той деталью, которая доводит любой образ до совершенства. От выбора этого аксессуара напрямую зависит успех того или иного лука. Мода на сумочки меняется из сезона в сезон. Определенные дизайны становятся трендовыми. Другие же оказываются в списке антитрендов. В этой статье мы расскажем о пяти героях и аутсайдерах этой весны.

Сначала определимся, какие же 5 сумок окажутся в списке антитрендов. Среди них есть и некогда любимые “пельмень” и микро.

Из плюша

Хотя милые сумочки из плюша и были трендом прошлого года, в 2022-м с ними стоит попрощаться. Если вам нравятся аксессуары с необычной фактурой, обратите внимание на плетеные сумочки из рафии и модели, связанные крючком.

Размер XXL

Несомненно, большие сумки очень практичны, но этой весной лучше отказаться от огромных баулов, в которых поместится половина вашего дома. Выбирайте вместительные, но все же не такие громоздкие аксессуары.

Сумка-пельмень

Бескаркасная сумочка из мягкой кожи была настолько популярной, что теперь от нее просто хочется отдохнуть. Сохраните ее на память о былых временах. Вполне возможно, что мода на “пельмени” вернется через несколько лет.

Клатч

Весной 2022-го клатчи также окажутся вне трендов. Лучше отдавать предпочтение аккуратным сумочкам кросс-боди.

Микро

Если ранее микросумочки были на пике популярности, то теперь они переходят в список антитрендов. Да и функциональность этого аксессуара минимальна.

Чем же заменить антитренды? Присмотритесь к актуальным моделям сумок этой весны.

Парные аксессуары

Тенденция носить сразу две сумки вместе будет популярна этой весной. Вообще ношение сразу двух сумочек – идея отнюдь не новая. Но в этом сезоне можно носить сумки разного формата. К примеру, в одном образе сочетать кросс-боди и сумочку с короткими ручками. Кстати, если вы не хотите расставаться с микросумочкой, просто комбинируйте ее с еще одной сумкой.

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С цепью

Остаются в моде сумочки с цепями. Цепь одновременно служит как практичной деталью, так и декоративным элементом. Позолоченные цепочки выглядят словно украшения. Небольшой совет: цепочка на длинной ручке часто цепляется за волосы, что вызывает некоторые неудобства. Поэтому лучше делать максимально лаконичную прическу, например убирать волосы в хвост или делать гульку.

В яркой расцветке

От пастели до сочных расцветок – этой весной в тренде яркие аксессуары. Стильно смотрятся желтые, лавандовые и розовые сумочки. Лучше всего вписывать их в монохромные образы. Также с помощью яркого аксессуара можно разбавить лук с простой базовой одеждой спокойной расцветки.

В стиле 90-х

Хоть в 2022-м мода возвращается к стилю двухтысячных, эстетика 90-х по-прежнему остается актуальной. В частности, это относится к сумочкам. Весной будет популярна сумка-седло – знаковый аксессуар бурных 90-х.

Металлик

Металлизированные сумочки добавят нотку шика в любой образ. Этой весной стилисты советуют разбавлять луки броскими аксессуарами с эффектом металлик. Такая сумка уместна и в дневных образах в комбинации с объемными свитерами, шерстяными пальто, тренчами и простыми джинсами.



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