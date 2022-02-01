Мнение: Рост цен… Вспомнилось начало 90-х

Вчера ближе к ночи пробежался по магазину, купить продуктов – и как-то впервые свежим глазом прикинул, насколько выросли цены. Посмотрел – мама дорогая! В общем, краткий вердикт у меня такой: примерно всё выросло вдвое, за исключением картошки, которая выросла вчетверо. Причем – это примерно за год!

Давно не было такого. Как-то прям пахнуло святыми девяностыми. Конечно, нас – тех, кто пережил 90-е, галопирующей инфляцией не удивишь, видали и не такое. Но нынешний рост цен тоже впечатляет, это безусловно. Особенно картошка. В Перекрестке стоит ящик с мелкими клубнями, которые надо отбирать в пакет самому. Мелкая настолько, что можно было бы принять за “молодую” – но нет, это обычная старая. Такая еще год назад стоила бы 10-12 руб. за кг. А сейчас – 49!

Появились уже диковинные импортные пакеты с картошкой, в которые она расфасована… по полкило! Кто ж раньше покупал сырую картошку по 0,5 кг – это ж не яблоки! Но вот – видимо, исходят из того, что “цена кусается”. В общем, цирк.

Причем крупной картошки “на развес” уже вообще нет. Дожили. То я раньше из-за кабачков периодически переживал (они иногда пропадали), а теперь уже и с картошкой проблемы.

Удивляюсь, что про беспрецедентную инфляцию так мало пишут, и, главное, нету никаких народных выступлений. Это какое-то даже зловещее молчание. Недаром ведь еще Наполеон, хоть и понаторел в подавлении всякого рода восстаний черни (он обычно без ОМОНа обходился – ставил пушки и стрелял картечью вдоль улиц) – а все равно боялся, говоря: “Самый страшный бунт – это бунт пустого желудка”.

Но, с другой стороны – не дай бог правительство станет “бороться с ростом цен” привычным ему образом, то есть командуя “Цены, стой! Раз-два!” Понятно, что так можно добиться только одного – сочетания того же самого роста цен еще и с дефицитом. В принципе, способ один, и он хорошо известен – продовольственные интервенции. Могли бы закупать продовольствие за рубежом и вваливать сюда, на рынок. А иначе – зачем накопили циклопическую сумму в ЗВР – 600 с лишним миллиардов баксов?

Правда, и тут, похоже, опоздали: огромные закупки продовольствия на мировом рынке УЖЕ произвел Китай (из-за этого, кстати, еще и цены НА ВСЁ на мировом рынке здорово подскочили – еще бы, такой огромный оптовый покупатель!). Так что и на мировом рынке, возможно, подбирать уже нечего.

Поэтому думаю про картошку: если она в январе была “мелкая по 50”, то к марту, по всей видимости, ее вообще не будет? Особенно, кстати, это будет неизбежно, если нам в порядке “новых санкций” просто перекроют возможности импорта. Жратва – ахиллесова пята РФ, мы себя ею так и не научились обеспечивать.