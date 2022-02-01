Оверсайз в тренде: как сочетать мешковатые наряды с узкими вещами (примеры знаменитостей)

Оверсайз по-прежнему в моде. Стилисты самых известных звезд Голливуда продолжают одевать своих знаменитых клиентов в одежду на несколько размеров больше. Но что делать, если вам не нравится с ног до головы укутываться в вещи, которые вам велики? Звездные стилисты дают простой совет: сочетайте оверсайз с чем-то облегающим. В этой статье мы на примере звезд покажем, как носить объемные наряды с голливудским шиком.

Выбирайте правильную длину штанов

Стилист Карла Уэлч, чьими услугами пользуется модель Хейли Бибер, советует выбирать правильную длину брюк.

Так, они не должны быть чрезмерно длинными: из-за штанин, которые волочатся по земле, можно просто споткнуться.

Но в то же время штаны оверсайз не должны быть чересчур короткими. Оптимальная длина – до пола. Носить широкие штаны можно с массивной обувью. Так, модель Белла Хадид (главное фото) замиксовала мешковатые штаны с массивными ботинками на шнуровке.

Массивная обувь и аксессуары

Эрин Уолш, которая одевает актрису Энн Хэтэуэй, советует носить с мешковатой одеждой такую же массивную обувь. Хорошо подходят, к примеру, кроссовки на толстой подошве, а также туфли на танкетке.

Если вам не нравится тотальный оверсайз, комбинируйте верх по фигуре с объемным низом. К примеру, курточку полуприлегающего кроя с четкой линией плеч можно сочетать с широкими брюками на высокой посадке.

Дополнить лук можно броскими украшениями и аксессуарами, которые придают оттенок небрежности. В образ оверсайз хорошо впишется небрежно повязанный на шее шарф.

Смешение стилей

Стилист Илария Урбинати, чьим клиентом является Бен Аффлек, любит комбинировать в одном образе гранжевую одежду оверсайз с мягким трикотажем и мохером. За счет смешения вещей разной стилевой направленности лук выглядит намного интереснее.

Под огромный свитер Илария советует надеть простую рубашку, воротник которой нужно обязательно вытащить из-под свитера. Стилист также советует носить с большими штанами не обувь по ноге, а массивные кроссовки, которые по-прежнему остаются в моде.

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Стилист Джейсон Болден, чьим звездным клиентом является певица Алиша Киз, советует смешивать оверсайз с чем-то классическим. Например, со строгими жакетами. Что касается мешковатых джинсов, то нужно следить, правильно ли они сидят на ваших бедрах.

Так, модель Белла Хадид соединила в одном образе топ по фигуре и довольно строгий пиджак на пару размеров больше. Получился гармоничный образ на каждый день.

Облегающий верх, объемный низ

Томас Христос Кикис, составляющий образы для актрисы Габриель Юнион, рекомендует комбинировать мешковатый низ с укороченными или облегающими топами.

В прохладное время лук можно дополнить объемной курткой или пальто длины макси.

Приталенность и эксперименты с кроем

Стилист Элизабет Стюарт, к услугам которой прибегает актриса Галь Гадот, советует в одном наряде комбинировать оверсайз с приталенными жакетами. Так вы сделаете акцент на талии, поэтому лук не будет выглядеть бесформенно.

Также стилист рекомендует экспериментировать с кроем и разнообразить свои образы вещами с нестандартными деталями: воланами, вышивкой и прочими декоративными элементами.

Соблюдайте баланс. Если лук перегружен оверсайзом, надевайте облегающий топ. Хочется большей расслабленности? Надевайте пальто на пару размеров больше.