День рождения отношений по знаку зодиака: как дата знакомства влияет на судьбу пары (прогнозы астрологов)

День рождения отношений – это ключевой момент в жизни пары, но не только потому, что эту прекрасную дату стоит отмечать регулярно. Эксперты считают, что очень важна дата знакомства. Именно она определяет, какие у вас будут отношения дальше. Если вам интересна эта тема, то читайте статью далее. В ней представлен гороскоп по дате знакомства.

22 декабря – 20 января

Легкость, а то и просто игривость, жизнерадостность не особо свойственны вашим отношениям. А сторонние наблюдатели могут даже подумать, что вас по-настоящему скрепляет только долг. Но в действительности это не так! Вы просто не показываете свою эмоциональную жизнь другим, не позволяете проникнуть в ваши отношения. Для вас очень важно, чтобы ваши дни проходили гладко, чтобы у вас были цели, а жизнь можно было планировать. Также двум партнерам в паре необходимо чувствовать себя в безопасности и в рамках. Даже если вы знаете, что ваша любовь горит небольшим пламенем, она все равно длится намного дольше, чем огонь, который внезапно загорается и так же затухает.

21 января – 18 февраля

Эти отношения пронизаны возможностью развития, все дано для того, чтобы предложить что-то новое, какую-то инновацию, будь то в форме совместного предприятия или какого-либо другого проекта. Ваша любовь сможет время от времени обновляться и будет регулярно трансформироваться, в результате чего отношения будут разнообразными. Для вас характерна потребность в независимости, которую вы инстинктивно стремились получить и отдать другому.

19 февраля – 20 марта

Эти отношения зародились посреди долгой зимы, в расцвете весны. Это, безусловно, влияет на любовь между вами. Ваши отношения интимны, романтичны, мечтательны, и вы способны возвысить любовь до почти художественного уровня. При этом обстоятельства делают вас счастливыми, и вы довольны своими условиями жизни, у вас нет причин меняться.

21 марта – 20 апреля

Если вы сошлись в этот период, то ваши отношения могут быть очень зажигательными, энергичными, так как один из партнеров точно обладает невероятной динамикой. Если вы работаете вдвоем, то перед вами практически нет ничего невозможного. Но есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Первая заключается в том, чтобы продолжать поддерживать друг друга и даже не начинать конкурировать, а вторая — всегда необходимо вводить новизну в отношения.

21 апреля – 20 мая

Ваши отношения основаны на безопасности, ощущении «наконец-то прибыли». Есть все шансы, что вы будете вместе очень долго, даже всю оставшуюся жизнь. У вас есть практически все, что должно быть на месте, но не помешает обратить внимание на несколько вещей. В таких отношениях вам может стать комфортно. Но может и случится так, что ваша жизнь станет слишком рутинной, скучной. Это не очень мотивирует в долгосрочной перспективе. Поэтому сделайте все возможно, чтобы избежать скуки и рутины.

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21 мая – 21 июня

Отношения, которые складываются в данный период, могут быть невероятно беспокойными, активными и разнообразными. Вы пара, которая всегда находится в движении. Вам всегда есть чем заняться. У пары, образовавшейся в данный период, есть всегда цели, задачи. Ваша жизнь обычно будет веселой и очень интересной, так как вы будете тратить деньги, которые заработали вместе. Очень важно в таких отношениях, если хотите сохранить их на долгие годы, поддерживать интерес и внимание другого партнера в паре. Если этого не делать, то, к большому сожалению, любовь может быстро угаснуть.

22 июня – 22 июля

Романтические отношения, которые развиваются летом, не могут быть окружены ничем, кроме романтики, любви, страсти — здесь есть все для того, чтобы вы жили счастливой семейной жизнью и реализовывали свои идеи на будущее. Эти летние отношения обычно заканчиваются созданием семьи и часто происходят в очень короткое время. Только следует не забывать уделять время заботе о себе. Возможно, каждому партнеру стоит какое-то время побыть в одиночестве.

23 июля – 22 августа

Отношения, возникшие в это время, могут быть очень страстными, всепоглощающими, но временами любовь может перерасти в одержимость. Вам нравится баловать другого, вы регулярно проявляете заботу, обращаете внимание на потребности друг друга.

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23 августа – 22 сентября

Успех, долг и ответственность – все это будет в отношениях, которые сформировались в данный период. Также у такой пары будет и любовь, взаимная забота о друг друге. Осенние отношения обычно очень длительные, потому что они строятся не только на физической близости, но и на духовном влечении.

23 сентября – 22 октября

Великий мир и стремление к гармонии характерны для ваших отношений, когда вы начинаете отношения вместе в середине осени. Вы постоянно чему-то учитесь друг у друга, ищете совершенства, гармонии. Но именно поэтому ваши потребности иногда непонятны, и вы даже не знаете, что вызывает дисгармонию между вами. Однако, поскольку вы оба стремились остаться вместе до конца своей жизни, вы, как правило, способны разрешить эти напряженные ситуации.

23 октября – 22 ноября

Ваши отношения могут быть чрезвычайно страстными, перегретыми эмоциями, а иногда и жаркими спорами. Тем не менее в этих отношениях все построено на искренней любви. В ваших отношения могут быть разные времена. Но в большинстве случаев вы понимаете, что вместе вам гораздо лучше, чем порознь. Это усиливается, если вы можете вместе формировать свои цели и продолжать поддерживать развитие друг друга.

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23 ноября – 21 декабря

Ваши отношения кажутся очень легкими, почти игривыми, веселыми. Если вы уже не молоды, то именно ваш партнер поможет изменить вашу жизнь. Ведь каждый из пары способен омолодить другого. Радость жизни, гармония, безумие, веселье свойственны вам. Вы менее серьезно относитесь к большим вопросам жизни и больше сосредотачиваетесь на переживании мирских, общих удовольствий. Это воодушевляет вас обоих. Но вы должны быть осторожны, чтобы не устанавливать границы друг для друга, чтобы слишком большая свобода не шла в ущерб вашим отношениям.

Небольшое заключение

Теперь вы знаете, что значит день рождения отношений по знаку зодиака. Мы рассмотрели детально вопрос о том, как дата знакомства влияет на судьбу пары. В статье также представлен прогнозы астрологов, которые помогут каждой паре.