Как избежать “эффекта панды”, или Почему осыпается тушь: дело не в цене косметики

Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда тушь для ресниц осыпается и оказывается под глазами. Это созадет темные круги, которые называют “эффектом панды”. Обычно сразу после нанесения туши ресницы выглядят красиво. Но уже к середине дня косметика начинает осыпаться. В статье мы расскажем, как избежать “эффекта панды”.

Качество продукта

Избегайте пользоваться дешевой и низкокачественной тушью. Такой продукт не отличается стойкостью и быстро оказывается под нижними веками. Подобные средства не подчеркивает красоту глаз, а лишь ухудшают ваш внешний вид.

Однако проблема не всегда заключается в цене. Ведь тушь может осыпаться не только из-за плохого качества, но и по другим причинам.

Срок годности

Обратите внимание на срок годности. Если он истек, то даже качественный и дорогой продукт не будет долго держаться на ресницах. После вскрытия тюбика тушь можно использовать не более 6 месяцев.

Засохшая тушь

Посмотрите на консистенцию туши. Если продукт не просрочен, но начал высыхать, то разбавьте его каплями для глаз. Затем хорошо встряхните тюбик. Это предотвратит осыпание туши.

Если средство затвердело или в нем появились комочки, то такую тушь следует выбросить. Этот продукт утратил свои качества и восстановить его невозможно.

Расчесывание

Перед окрашиванием обязательно расчешите реснички специальной щеткой. Иначе тушь будет слипаться и осыпаться. Вы можете нанести на волоски немного пудры, чтобы средство лучше держалось.

Правильное окрашивание

Иногда тушь осыпается из-за неправильной техники окрашивания. Используйте тонкую щеточку и не набирайте на нее слишком много продукта. Избыток средства снимите салфеткой.

Часто женщины допускают ошибку, которая приводит к “эффекту панды”. Они прокрашивают один и тот же участок по несколько раз.

Окрашивание нужно начинать с корней, а затем медленно продвигаться к кончикам волосков. Это делается одним движением. Если вы не удовлетворены результатом, то дождитесь высыхания туши, а затем нанесите еще один слой.

Не стоит обильно покрывать концы ресниц тушью. В этом случае она не будет долго держаться. Если вы переусердствовали, то удалите избыток средства чистой щеточкой.

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Праймер

Перед окрашиванием нанесите на ресницы праймер. Это средство убирает с волосков жир и загрязнения. На чистых ресничках тушь держится гораздо дольше.

Какая тушь меньше осыпается

Тушь с плотной и жирной консистенцией осыпается чаще всего. Поэтому лучше использовать для окрашивания средства в виде геля.

Полезно также выбирать водостойкие виды туши. Они не растекаются при воздействии влаги и подходят для посещения бассейна или пляжа. Если вам не нравится такой продукт, то покройте основную часть волосков обычной тушью, а кончики – водостойкой.

Заключение

Чтобы тушь долго держалась, необязательно приобретать самый дорогостоящий продукт. Правильный выбор средства для ресниц и соблюдение техники нанесения помогут вам получить красивый и стойкий макияж глаз.