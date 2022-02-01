Комплекс «Москва-Сити» снесут из-за незаконно выданного разрешения на строительство

К концу 2022 года все здания московского международного делового центра «Москва-Сити» будут снесены, а на их месте построят объекты социальной инфраструктуры: поликлиника, школа и библиотека.

Об этом сообщили в столичном департаменте архитектуры.

В ходе ежегодной инспекции было выявлено, что разрешение на строительство комплекса было выдано с нарушением необходимых процедур экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Здания «Москва-Сити» находятся в историческом центре столицы, входящим в список материального наследия ЮНЕСКО. Поэтому они портят облик российской столицы и подлежат снесению.

Согласно концепции развития на 2030-2050 годы, в мэрии Москвы предложили владельцам комплекса земельный участок в Чертаново для переноса всех помещений. По словам представителя департамента архитектуры, стоимость аренды будет ниже, чем на Пресненской набережной. Это позволит окупить строительство за 12-15 лет и разнообразить архитектуру одного из столичных районов.

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