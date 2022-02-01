 

Комплекс «Москва-Сити» снесут из-за незаконно выданного разрешения на строительство

01.02.2022, 15:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К концу 2022 года все здания московского международного делового центра «Москва-Сити» будут снесены, а на их месте построят объекты социальной инфраструктуры: поликлиника, школа и библиотека.

Об этом сообщили в столичном департаменте архитектуры.

В ходе ежегодной инспекции было выявлено, что разрешение на строительство комплекса было выдано с нарушением необходимых процедур экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Здания «Москва-Сити» находятся в историческом центре столицы, входящим в список материального наследия ЮНЕСКО. Поэтому они портят облик российской столицы и подлежат снесению.

Согласно концепции развития на 2030-2050 годы, в мэрии Москвы предложили владельцам комплекса земельный участок в Чертаново для переноса всех помещений. По словам представителя департамента архитектуры, стоимость аренды будет ниже, чем на Пресненской набережной. Это позволит окупить строительство за 12-15 лет и разнообразить архитектуру одного из столичных районов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Президент Чехии заявил об отсутствии доказательств

13.09 / Православными учеными разработана вакцина, не требующая инъекции

30.06 / Мнение: Толпа лутеров против двух белых буржуев

12.11 / Мнение: Встреча друзей

11.03 / В Хьюстоне в результате стрельбы погибли трое человек

16.03 / Мнение: Россия в топ-5 по вакцинации, рост числа заводов и успехи Сбербанка

12.01 / «Жизнь после смерти продолжается. Это вопрос не веры, а осведомленности»

20.02 / Скандалы: Кавказские минводы разливают по карманам

28.09 / Мнение: Как мне запретили говорить на татарском языке…

08.10 / Типичные симптомы COVID-19 не нашли у 86% инфицированных в реальной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика