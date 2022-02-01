Вышел первый тизер фильма “Воланд” с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

В конце прошлого года закончились съемки новой экранизации булгаковского романа “Мастер и Маргарита”, получившей название “Воланд”. Режиссером стал Михаил Локшин, обладатель премии “Золотой орел-2021” за картину “Серебряные коньки”. А сегодня в сети появился первый тизер будущего фильма.

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, которые в жизни являются парой и воспитывают пятилетнего сына, на этот раз снова оказались на одной съемочной площадке: она в роли Маргариты, он – Мастера. Роль Воланда сыграл немецкий актер Август Диль. Актерский состав картины впечатляет: образ Коровьева воплотил Юрий Колокольников, доктора Стравинского сыграл Леонид Ярмольник, Александр Яценко – Алоизия Могарыча, Алексей Гуськов – Майгеля, Марат Башаров – Лиходеева, Полина Ауг – Геллу.

Напомним, что съемки новой киноадаптации легендарного романа Михаила Булгакова начались в июле прошлого года. Сюжет фильма “Воланд” разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Картина “Воланд” выйдет в прокат 1 января 2023 года.