Мнение: Джефф Безос вложил 3 млрд долларов в разработку эликсира вечной молодости

Илон Маск — авантюрист. Надеюсь, с этим никто не спорит. Однако он правильно воспользовался болезнью американской экономики, поставил на верную карту и выиграл. Мои оценки перспектив Теслы и прочих его модных бизнесов остаются прежними — всё очень плохо. Из свежих новостей — запуск давно обещанного дешёвого электромобиля откладывается надолго, запуск пикапа тоже.

https://www.ixbt.com/news/2022/01/27/tesla-25-000-cybertruck-2023.html

Но всё же господин Маск тратит часть своих выигрышей на общественно-полезные дела — на испытания автопилотов, например, и на космические аппараты. Да, получается не очень, однако всё же кое-какой выхлоп есть. Последователи Маска, нормальные бизнесмены, смогут использовать его наработки и принять во внимание его инженерные ошибки.

Тем временем Джефф Безос, другой анфан терибль нашей эпохи, скоро будет праздновать своё шестидесятилетие. В качестве подготовки к «пенсии» мистер Безос выделил 3 млрд долларов на создание лекарства от старости — точнее, на открытие лаборатории «Альтос Лабс», в которой этот эликсир будут изобретать. В отличие от господина Маска, Джефф Безос — настоящий предприниматель, хоть и с весьма расплывчатыми представлениями о морали. Если он вкладывает куда-то миллиарды долларов, будьте уверены, он твёрдо рассчитывает не на шумиху в СМИ, а на результат.

Руководителем проекта станет, как я понимаю, миллиардер Юрий Мильнер, известный нам по его участию в Мэйл.ру и других отечественных интернет-проектах, один из самых влиятельных технологических инвесторов планеты. Он уже пригласил на работу нескольких звёзд биохимии:

https://lenta.ru/news/2022/01/23/bezos/

— Хуан Карлос Изписуа Бельмонте, испанский биолог, который хотел выращивать человеческие органы в обезьянках для последующий трансплантации человеку и предсказывал, что продолжительность жизни у людей так можно увеличить на 50 лет.

— Дженифер Даудна, которая в 2020 получила Нобелевскую за открытие технологии редактирования генов CRISPR. Эта технология уже была успешно использована для создания, скажем, свиней с мясом пониженной жирности и бананов, способных бороться с грибком, вырезающим плантации по всему миру.

— Питер Уолтер. Лаборатория Уолтера в Калифорнийском университете в 2016 году создала молекулярный когнитивный усилитель, который смог обратить вспять возрастное снижение памяти у мышей. За это он уже получал Breakthrough Prize Мильнера.

— Стив Хорват, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и создатель метода «биологических часов», которые могут точно измерять старение человека.

— Шинья Яманака (лауреат Нобелевской премии 2012 года), который с помощью четырех генов (MYC, OCT4, SOX2 и KLF4) приучил клетки «обновляться» и «перезапускаться», возвращаясь к примитивному состоянию со свойствами эмбрионных стволовых клеток. Впоследствии эти четыре гена назвали «факторами Яманаки».

Перспективные наработки у современных учёных уже есть — к примеру, мышей омолаживают вполне успешно, пусть пока что и с дикими побочками. Осталось теперь только пройти путь от мышей до приматов, плюс как-нибудь сделать так, чтобы омоложенные пациенты не заболевали раком сразу после процедуры.

Лично я, с моей программистской биографией, полагаю, что медицина встала сейчас на прямую дорогу к лечению и изменению человека.

Наши организмы — это, по сути, те же компьютерные программы или, если угодно, постоянно работающие сервера. Все важные процессы в наших организмах заложены в ДНК, то есть в программный код. В последние годы человечество научилось работать с этим кодом на манер хакеров-студентов: мы расшифровали ДНК, мы научились менять конкретные гены при помощи генетических ножниц. Всё, что нам надо теперь — хакнуть важные участки нашего кода, чтобы исправить основные баги и убрать, например, раздражающий нас механизм старения. Джефф Безос — тоже программист. Не знаю, программирует ли он руками до сих пор, но он наверняка мыслит примерно в том направлении, которое я обрисовал выше. Повторюсь, Дженифер Даудна, которую наняла его лаборатория, получила Нобелевку именно за открытие CRISPR, ножниц для редактирования генетического кода.

Забавно было наблюдать, как учёные в 2010-х создавали искусственную жизнь. Взяли за основу небольшую бактерию, порезали всё лишнее, добавили в геном собственные имена. Выяснили, что получившийся монстр не размножается. Начали выяснять, чего не хватает, включать и выключать гены кусками. Нашли ещё несколько генов, которые, оказывается, таки нужны. Итоговый микроб называется syn3.0 и носит гордое звание обладателя самого маленького генома:

https://elementy.ru/novosti_nauki/432720/Izgotovlena_bakteriya_s_sinteticheskim_minimalnym_genomom

Мне эта история напомнила опыты российских пиратов, которые «создавали» собственные кастрированные сборки виндоуз, из которых было вырезано всё «лишнее» и куда были добавлены всякие «полезные» программы. Наши пираты в эти сборки тоже первым делом лепили свои никнеймы на видных местах. При этом, следует отдать пиратам должное, с задачей сломать систему защиты, хакнуть компьютерную игру на бесконечные деньги или бессмертие они справляются без особого труда.

Состояние Джеффа Безоса оценивается сейчас в 200 млрд долларов. Полагаю, на свой пенсионный план он бы выделил не только 3 млрд, но и более значительную сумму, если бы это было необходимо. Но пока что, кажется, у лаборатории денег хватает — она пылесосит лучших биохимиков со всего мира, предлагая им как зарплаты от миллиона долларов в год, так и очень жирные призы после получения убедительного результата. Если деньги закончатся, новую порцию подкинет или сам мистер Безос, или его многочисленные друзья-миллиардеры, многим из которых уже за 70 или даже за 80 лет. Также наверняка подключатся широкие слои хипстеров, у которых тяга к саморазрушению причудливым образом сочетается с мечтами о киберпанке и трансгуманизме.

Когда в Альтос Лабс разработают простые инструменты для включения-выключения генов, — что-то вроде знаменитого IDA Pro, если проводить аналогии с классическим программированием, — мы наверняка увидим следующее:

1. Индийцы позаимствуют эти инструменты и сделают их дешёвыми, как они поступили уже с лекарством от гепатита, снизив его цену в десятки раз, до вполне доступной каждому жителю цивилизованной страны.

2. Могучая индустрия фриков, которая сейчас развлекается пирсингом и увеличением ягодиц, дружно начнёт играть со своими генами, создав тем самым хаотичную армию подопытных кроликов.

Важное замечание. Некоторые думают, будто генетическое редактирование — это когда ты меняешь гены в пробирке, а потом из этого биоматериала рождается ГМО-крольчонок. Это не так. Гены можно править на живую, на взрослом человеке — вот прямо на проде, как говорят программисты. Сейчас, к примеру, таким образом пытаются вылечить диабет: один укол, и поджелудочная диабетика начинает работать нормально. Я не следил внимательно за ходом разработки, — но, кажется, в 2021 году уже приступили к испытаниям на людях. Поправьте меня, если я ошибся.

Джеффа Безоса можно понять — он так выжимает своих работников, что на воротах в Рай давно уже висит его фотография с пометкой «гнать взашей, не пускать ни в коем случае». Вечная молодость для него — единственная альтернатива котлу с кипящей серой.

Я пока что сомневаюсь, что глава Амазона вот так сходу решит задачу, над которой человечество билось тысячелетиями. Эликсир вечной молодости — это такая штука, которую всегда ожидают «через 20-30 лет», о какой бы эпохе ни шла речь. К примеру, в одном из некрасивых эпизодов биографии Максима Горького, он тоже говорит, что советские врачи далеко продвинулись, и что бессмертие — «вопрос уже решённый». Увлекающиеся люди ждали эликсир 100 лет назад, ждут его сейчас и, может быть, будут ждать и через 100 лет.

Расстраиваться из-за этого не стоит. Не разработают эликсир вечной молодости, разработают мазь для лысины. Джеффу Безосу тоже пригодится.

Впрочем, если раньше вот так прямо и говорили, «через 20-30 лет», то сейчас сроки уже сокращаются. К примеру, известный своими смелыми прогнозами Саксо Банк ожидает радикального прорыва в медицине уже в 2022 году. Такого рода прогнозы банка сбываются нечасто, он специально будоражит публику ради саморекламы, но всё же изредка банк попадает в точку:

https://quote.rbc.ru/news/article/61a738349a79475860e0f192

В 2022 году произойдет серьезный прорыв в медицине: ученые создадут «коктейль» из лечебных средств, регулирующих процессы на клеточном уровне, что позволит продлить жизнь человека на 25 лет или более. Новое средство может как замедлить старение, так и омолодить уже постаревшие клетки.

На увеличение продолжительности жизни повлияет также сокращение и даже устранение большинства болезней. Это станет возможным благодаря редактированию ДНК, когда существующие клетки, в том числе потенциально опасные, фактически «переписываются».

Если бы я был любителем теорий заговора, я бы решил, что миллиардеры уже нащупали что-то важное, что их тайна начинает потихоньку протекать в публичное пространство, и что Джефф Безос вкинул в стартап три миллиарда долларов не ради продления собственной хищной жизни, а ради хорошего заработка на распродаже целительного эликсира широкой публике.

Кстати, вопрос со звёздочкой, для вдумчивых читателей.

Мы знаем, что сотрудники складов Амазон страдают как в советских сказках про капитализм, и что они носят с собой пустые пластиковые бутылки, так как в течение рабочего дня их не выпускают даже помыть руки перед зеркалом.

Также мы знаем, что в США сейчас такой дефицит кадров, что некоторые фирмы платят по 3-4 тысячи рублей случайным прохожим, чтобы те просто заглядывали к ним на собеседование обсудить возможное трудоустройство:

https://olegmakarenko.ru/2130113.html

Как можно уложить эти два факта воедино? Почему угнетаемые сотрудники Амазон не увольняются со своей фабрики слёз и не идут работать туда, где их ждут с распростёртыми объятиями?