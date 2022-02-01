 

Польские врачи развенчали миф о чудодейственном лекарстве, изобретенным в древности

01.02.2022, 9:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одна старинная легенда гласит о том, что в III веке до н. э. легендарным Митридатом VІ, царём Понта, был изобретён медицинский препарат, считавшийся в то время панацеей от всех недугов. Однако польские врачи, которым стал известен состав средства, развенчали этот миф.
По легенде, состав этого чудодейственного лекарства был обновлён во II веке до н. э. личным врачом Нерона Андромахом. Для того, чтобы отличить новую формулу медицинского препарата от его предыдущего варианта, первоначальный был переименован в честь изобретателя – Митридатиум, а новый стал называться Териак.

Препарат считался универсальным противоядием, поэтому вскоре заслужил славу панацеи: его использовали как для профилактики и легких простудных заболеваний, так и тяжелых инфекций, вроде бубонной чумы.

Польские учёные решили определить эффективность древних препаратов. В итоге они пришли к выводу, что лекарства состояли в основном из различных наркотиков и ядовитых ингредиентов. Количество ядовитых веществ в старинных медицинских средствах было очень незначительным, поэтому употребление этих препаратов не приносило пациентам ни вреда, ни пользы. Эксперты убеждены, что положительные отзывы об эффективности лекарства основывалась на эффекте плацебо.

Источник: monavista.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Мнение: В США хотят поделить мир «на троих», как Трамп «ладил с Россией» и Голливуд в новом цвете

26.08 / Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Лолита, Юлианна Караулова и другие на закрытии “Новой волны”

16.03 / Аналитик из Канады раскрыл причину страха военных США перед советскими «Орланами»

18.09 / «Платье – мощный символ идентичности»

01.02 / Возникновение мифа о короле Артуре – необычный путь формирования эталонного средневекового эпоса, в котором ложь спорит с правдой

16.04 / Мнение: Техническое. 16.04.2021

07.07 / Королевские прихоти: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поделили прислугу

15.03 / Российским атлетам разрешили выступать на Олимпиаде под радужным флагом

08.07 / В Габоне найдены черепа 500-летней давности без зубов, которые удалили намеренно

20.07 / «После приговора возмущаться будет поздно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика