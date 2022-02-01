Польские врачи развенчали миф о чудодейственном лекарстве, изобретенным в древности

Одна старинная легенда гласит о том, что в III веке до н. э. легендарным Митридатом VІ, царём Понта, был изобретён медицинский препарат, считавшийся в то время панацеей от всех недугов. Однако польские врачи, которым стал известен состав средства, развенчали этот миф.

По легенде, состав этого чудодейственного лекарства был обновлён во II веке до н. э. личным врачом Нерона Андромахом. Для того, чтобы отличить новую формулу медицинского препарата от его предыдущего варианта, первоначальный был переименован в честь изобретателя – Митридатиум, а новый стал называться Териак.

Препарат считался универсальным противоядием, поэтому вскоре заслужил славу панацеи: его использовали как для профилактики и легких простудных заболеваний, так и тяжелых инфекций, вроде бубонной чумы.

Польские учёные решили определить эффективность древних препаратов. В итоге они пришли к выводу, что лекарства состояли в основном из различных наркотиков и ядовитых ингредиентов. Количество ядовитых веществ в старинных медицинских средствах было очень незначительным, поэтому употребление этих препаратов не приносило пациентам ни вреда, ни пользы. Эксперты убеждены, что положительные отзывы об эффективности лекарства основывалась на эффекте плацебо.

Источник: monavista.ru