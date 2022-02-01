Пашинян заявил, что не подписывал указ о вводе войск ОДКБ в Казахстан

В интервью крупнейшему изданию страны премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг распространившуюся в большинстве масс-медиа СНГ информацию о том, что он подписывал указ о вводе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.

– Откуда вообще взялась эта информация? Я никаких документов не подписывал, тем более не отдавал таких приказов. Вы же понимаете, кто реальный руководитель ОДКБ. Армения – страна с наименьшим населением. Меня спросил один президент, не буду говорить, какой, не против ли я. Ну я и сказал, что пусть вводят, мы не возражаем, – сказал премьер-министр.

Также политик добавил, что удивился участию в операции в Казахстане армянских миротворцев.

– Возможно, кто-то и поехал в Астану или полетел. Сами понимаете, сложно найти в мире государство, где нет армян, а в СНГ точно такой страны нет. Однако всё это было добровольно. Но наши ребята боевых действий там не вели, просто охраняли какие-то рынки, – резюмировал Пашинян.

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