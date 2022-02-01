Мнение: Куравлев Наш!

Честно говоря, я надеялся, что хотя бы в ответ на смерть всенародного любимца Куравлева этот идиотизм прекратится уже – но нет, ничуть ни бывало: бдительные наши украинствующие друзья и тут немедленно выяснили, что Куравлев тоже в 2014 году подписал какое-то там «письмо деятелей культуры» «в поддержку аннексии Крыма» – и они выдали стандартную реакцию: не забудем, не простим и вот это вот всё. Уныло до безобразия. Всё то же самое, что они же выдавали уже в ответ на смерть массы других выдающихся актеров и актрис – Табакова, Джигарханяна, Янковского, Гурченко и, в общем, практически всех.

Право, можно подумать, что единственный критерий оценки актеров, писателей, ученых и художников – это «признали они Крым нашим/вашим или нет».

Впрочем, надо отметить, что все-таки в ответ на Куравлева накал этого хейта пониже. Причин, видимо, несколько: во-первых, уж очень он симпатичная фигура сам по себе, извиваться в корчах ненависти в отношении Куравлева – это надо быть каким-то совсем уж отбитым отморозком, такие и детей по ночам станут душить, всё во славу Крыма, естественно; ну а второе – все-таки уже 8 лет прошло, в Крыму ничего плохого не случилось, дело постепенно устаканивается, сама история уходит в область преданий.

Куравлев ведь был, при всей вроде бы простоте его ролей, явлением необычайным у нас в кино. Он как бы весь, как актер, состоит из одного обаяния. Такие тоже были – например, Евгений Леонов; но Куравлев – это обаяние какое-то совершенно термоядерное. Концентрация настолько высока, что даже невозможно понять, из чего оно состоит. Вид-то – абсолютно простецкий, такая веселая хитреца, но… Очень русский типаж, мне кажется. В этом его секрет. Не умный, не сильный, не быстрый, ничего особо выдающегося – просто очень гармоничный. И – это еще называется «органика». Это тип актеров, которые никогда не «играют», а как бы прорастают в роль. Все вокруг играют, а они просто есть, как будто всегда тут были.

Вот, наверно, в чем дело: он представлял такое «золотое сечение» в наших снегах. И – нечто совсем уж невероятное – был, при таком-то всесоюзном обожании– полным однолюбом: 50 лет с одной женой. Актер! Среди актрис! Фантастика. Что значит – гармония у человека.

Поэтому – редкий случай: любимый артист, а даже нет сильной грусти от его ухода. Гармония ведь не подвластна времени: ее очень трудно, почти невозможно достичь, но если уж она однажды возникла – она есть ВСЕГДА. Он – как Евгений Леонов, его кармический брат. Никто ведь не страдает от того, что его с нами нет. Потому что Леонов с нами ЕСТЬ. Как и Евгений Евстигнеев. Как – отныне – и Леонид Куравлев.

Актеры без актерства. Константа.