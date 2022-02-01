Мнение: Зеленое европейское будущее

Маня-фантазии европейских "зеленых" на тему снижения выбросов СО2 в атмосферу посредством сокращения потребления.

Зеленое европейское будущее

На тему зеленого перехода, что ждет любителей ходить на митинги и махать там флажками: "Итак, каждый европеец, уважающий так называемую “зелёную повестку”, к 2050 году должен научиться выбрасывать за год в атмосферу не более 2,9 тонны CO₂ (такая норма установлена Парижским соглашением). Для этого он должен будет соблюдать строгие правила.

В сфере питания и гигиены:

— принимать душ не более 3 раз в неделю, продолжительность каждой из этих процедур не должна превышать 8 минут;

— включать стиральную машину не чаще 2 раз в неделю и не более чем на 1 час;

— употреблять куриное мясо 2 раза в неделю по 100 граммов, что в пересчёте на год составляет 10,4 кг;

— сократить потребление сыра — не чаще 1 раза в неделю, и всего 25 граммов (1,3 кг в год);

— а вот от кофе придётся отказаться полностью и навсегда.

В сфере физкультуры, спорта и развлечений:

— занятия на беговой дорожке в спортзале допускаются не более 3 раз в неделю продолжительностью 30 минут каждое;

— просмотр телевидения или пользование интернетом — 2 часа в сутки;

— компьютерные/видеоигры будут запрещены. Согласно данным из различных источников, один ПК при игре в высокоинтенсивные стрелялки-бродилки и прочие “танчики” ежегодно выделяет 452 кг CO₂. Использование консоли PS4 Pro кардинально проблемы не решает, ибо в этом случае выделяется 163 кг углекислого газа (одним пользователем, разумеется).

Новая одежда:

— в течение года каждому разрешается приобрести 2 пары джинсов и 3 рубашки.

Путешествия:

— не более 1 авиаперелёта в год эконом-классом;

— общая дистанция проезда за год на электрическом транспорте — не более 5 000 км.

Команда Treeprint советует также человечеству вообще отказаться от употребления красного мяса (баранины, говядины и свинины). Переход с мясной пищи на растительную благотворно скажется на атмосфере: так, употребление вегетарианского болоньезе вместо стейка фри (говядины с картофелем) приведёт к снижению выбросов на 94%. А белый чай на 87% лучше для окружающей среды, чем латте. Отказаться придется также от пива и более крепких напитков."

https://t.me/le_dauphinois/674 – цинк

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