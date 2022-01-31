 

Ученые выявили основную категорию симулирующих оргазм женщин

31.01.2022, 22:46, Разное
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Американские исследователи провели исследование, посвященное изучению особенностей сексуальных отношений у пар с разным восприятием мужественности партнера. На основании его результатов исследователи выделили категорию женщин, более других склонных к симуляции оргазма во время полового акта.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университет Южной Флориды (США), стала мировая статистика последних десятилетий, согласно которой около 20% женщин, состоящих в интимных отношениях с мужчинами, склонны во время секса имитировать оргазм. Специалисты, возглавляемый профессором Джессикой Джордан, провели специальный опрос группы, насчитывающей 157 представительниц прекрасного пола. Основными изучаемыми аспектами тестирования являлись частота половых актов и количество оргазмов, которые дамам приходилось симулировать. Анализ результатов показал, что женщины, имеющие больший заработок по сравнению с их партнерами, вдвое чаще склонны имитировать высшее наслаждение по сравнению с теми, кто вышеуказанным статусом не обладает.

“Женщины ставят в приоритет потребности партнера над своими собственными желаниями. Когда общество создает невозможные стандарты маскулинности, проигрывают все”, – резюмировала Джордан. К слову, исследователь анонсировала продолжение исследований в этом направлении, в том числе – с привлечением однополых пар. Материалы научной работы были опубликованы Social Psychological and Personality Science.

Источник: poisknews.ru



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