 

Астрономы определили происхождение темных таинственных «пальцев» на Солнце

31.01.2022, 22:46, Разное
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Ученым удалось разгадать природу движущихся структур Солнца во время вспышек. «Темные пальцы» появляются в областях отсутствия плазмы.
Астрономы постоянно наблюдают солнечные вспышки, которые являются яркими энергетическими выбросами от космического тела. Но в 1999 году исследователи заметили необычное явление: вспышка двигалась вниз к поверхности Солнца, будто падала. С тех пор специалисты пытались разгадать причину появления такого аномального движения энергии.

Астрономы в Гарвард-Смитсоновском астрофизическом центре выдвинули теорию возникновения супрааркадных нисходящих потоков (SAD). Ученые хотели понять, связаны ли «темные пальцы» с магнитным пересоединением. Команда специалистов изучила снимки этих вспышек, которые предоставила Обсерватория солнечной динамики. После детального анализа, исследователи с помощью трехмерного моделирования воспроизвели солнечные вспышки и сравнили их с наблюдениями. Эксперимент показал, что появление нисходящих потоков не связано с магнитным пересоединением. Происхождение «темных пальцев» пальцев объясняют взаимодействием между двумя текучими средами, в результате чего SAD появляются в турбулентной среде.

Авторы утверждают, что супрааркадные нисходящие потоки возникают в областях с низкой плотностью плазмы, или в участках полного ее отсутствия. Ученые не останавливаются на достигнутом, они планируют и дальше использовать трехмерное моделирование для изучения солнечных явлений, чтобы углублится в исследованиях магнитного пересоединения.

Источник: www.astronews.ru



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