Мнение: Фонд Эберта и Ельцин-Центр

Фонд Эберта и Ельцин-Центр

Ельцин Центр заключил договор с Фондом Фридриха Эберта, согласно которому немцы будут оплачивать президентскому центру экскурсии для свердловских школьников. Это следует из фотокопий документа, предоставленного нашей редакции анонимным источником.

Как именно должны подавать школьникам информацию об истории России экскурсоводы, чтобы это соответствовало требованиям немецкого фонда, нам неизвестно. Однако результаты деятельности Фонда Фридриха Эберта уже однажды обернулись общенациональным скандалом.

В ноябре 2017 года школьник Коля Десятниченко выступил в немецком Бундестаге, заявив, что посетил братское захоронение немецких солдат и «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны».

Позже выяснилось, что старшеклассник ездил в Германию по программе обмена. А грант на исследование истории Великой Отечественной войны гимназии в Новом Уренгое выделил именно Фонд имени Фридриха Эберта. Работа этой организации за подрывную деятельность запрещена в Белоруссии, а также в Турции, где его называют филиалом немецкой разведывательной службы БНД.

Однако скандал закончился лишь выговорами чиновников, а Фонд Фридриха Эберта не был признан нежелательной организацией.



Одна из карикатур, появившихся в социальных сетях после выступления Коли Десятниченко в Бундестаге

Фонд Фридриха Эберта основан в 1925 году как часть Социал-политической партии Германии. В 1933 году запрещён нацистами.

В 1954 году Фонд Фридриха Эберта преобразован в «благотворительную организацию за развитие демократического образования». С 1960-х годов фонд работает в области «развивающей помощи». В рамках этой «помощи» фонд поддерживал «движения за демократию и свободу», например, в Африканском национальном конгрессе (АНК), и «сыграл важную роль в преодолении диктаторских режимов в Греции, Испании, и Португалии».

Неслучайно Социалистическая партия Португалии была сформирована в школе Фонда Фридриха Эберта в немецком городе Бад-Мюнстерайфель. Немецкое государство субсидировало работу Фонда в размере 170 миллионов евро в 2018 году.

Видимо, теперь добрый немецкий фонд решил и России «помочь в преодолении диктаторского режима», и Ельцин Центр взялся ему помочь.

В конце 2021 года Фонд Фридриха Эберта был замечен за проведением закрытого мероприятия в Ельцин Центре. Его анализ говорит о том, что оно тоже было антироссийским.

Организатором фестиваля стала известная либеральная оппозиционерка Юлия Галямина.

Как сообщает сама Юлия Галямина, фестиваль

«собрал местных активистов и журналистов, занимающих активную жизненную позицию и стремящихся сделать жизнь в своей стране лучше».

Среди «местных активистов, стремящихся сделать жизнь лучше», мы видим Владислава Постникова — экс-главу свердловской ячейки «Открытой России». Постников — сертифицированный тренер ассоциации-иноагента «Голос», как и Галямина, летавший на форум Ходорковского в Праге в 2018 году, и прошедший обучение в 2019 году в США по программе «Открытый мир».

Также мы замечаем на этом мероприятии Ярослава Ширшикова, давно известного нам местного либерального оппозиционера, близкого к Леониду Волкову, Фёдору Крашенинникову, Константину Киселёву.



Ширшиков также является поклонником идеи «Уральской республики".

Леонид Волков, Ярослав Ширшиков, Фёдор Крашенинников, Константин Киселев с флагом т.н. Уральской Республики.

Фестиваль локальных медиа был закрытым, и в Ельцин Центре скрывали информацию о его проведении.

Неудивительно, если знать, кто такая Юлия Галямина.

Галямина — экс-муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы, сооснователь проекта «Школа местного самоуправления», главный редактор интернет-газеты «Каспаров.Ru», научный сотрудник МГУ, преподаватель НИУ ВШЭ.

Школа местного самоуправления возникла сразу после протестов на Болотной площади в 2012 году. ШМС заявлена как независимый внепартийный проект, целью которого является «дать возможность локальным активистам и просто неравнодушным гражданам стать местными политиками и депутатами».

Соучредителями проекта были Юлия Галямина и Наталия Шавшукова (политконсультант и специалист по государственному и муниципальному управлению, экс-депутат муниципального собрания Левобережного района Москвы).

В 2018 году Галямина и Шавшукова прошли обучение в США на курсах политического лидерства. Сегодня они сотрудничают с двумя американскими фондами – NEW и Free For Russia, от которых получают ежемесячное финансирование в сумме 20,6 тысяч долларов США на подготовку оппозиционных кандидатов в депутаты всех уровней в рамках проекта ШМС.



Юлия Галямина и Наталья Шавшукова на курсах политического лидерства при Госдепартаменте США. 2018 год.

В мае 2018 года Юлия Галямина, Наталья Шавшукова и Владислав Наганов стали участниками форума Атлантического Совета (Atlantic Council). Atlantic Council – американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО).



«Гражданское общество медленно, но неуклонно движется к идеалам демократии в России», — говорит г-жа Юлия Галямина, депутат муниципального образования в Тимирязевском районе Москвы, 7 мая 2018 г

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25 декабря Фонд Эберта объявил конкурс грантов от Представительства Европейского Союза в Российской Федерации.

Целью проекта является улучшение ситуации перечисленных уязвимых ЛГБТК+ групп и обеспечение организационной и финансовой устойчивости НКО с помощью образовательных и нетворкинговых мероприятий, а также распределение грантов при поддержке ЕС.

Проект «Объединяем усилия» открыл прием заявок на грант для НКО и инициативных групп, работающих с пострадавшими от гендерного насилия, ЛГБТК+ персонами и мигрантами для проведения публичных кампаний.

Все проекты должны быть нацелены на повышение осведомлённости о проблемах гендерного насилия, ЛГБТК+ или мигрантов, а также на повышение уровня знаний о том, где и какую помощь можно получить, оказавшись в трудной ситуации.

Размер гранта — 120 000 — 170 000 руб. Продолжительность проекта — от 3 до 12 месяцев.

Проект должен быть осуществлен в период между 01.02.2022 и 31.01.2023 гг.

https://myagkayasila.ru/nemeckij-fond-vospitavshij-kolyu-s-urengoya-budet-oplachivat-elcin-centru-ekskursii-dlya-sverdlovskih-shkolnikov/ – полностью по ссылке

PS. Ельцин-Центр разумеется должен быть закрыт, а Фонд Эберта запрещен на территории РФ.

Еще несколько лет назад никто не верил, что в России могут запретить такую гнойную помойку как "Мемориал".

Тем не менее, это произошло. Уверен, что и очередь Ельцин-Центра тоже придет. Как и Фонда Эберта.

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