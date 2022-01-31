Если нравится – можно смело покупать: какая верхняя одежда никогда не выходит из моды

Мода меняется с молниеносной быстротой. Но некоторые вещи остаются неизменными. Речь о верхней одежде, которую можно с чистой совестью назвать универсальной. Некоторые модели настолько хороши, что трудно придумать им замену. В статье мы расскажем о 10 предметах верхней одежды, которые сочетаются в прямом смысле со всем.

Джинсовая куртка

Если у вас до сих пор нет джинсовой куртки, срочно отправляйтесь на шопинг. Эта деталь гардероба хороша буквально со всем: с платьями, топами, водолазками, футболками, блузами. Комбинировать куртку из денима можно с джинсами. Кстати, деним не обязательно должен быть одинаковой расцветки.

Дубленка

Убережет от самых сильных ветров и морозов. Сейчас можно найти дубленки любой длины (от укороченных до длинных), а также самого разного дизайна. Так, в последнее время в моде дубленки-авиаторы.

Косуха

Кожаная куртка нравится не только рокерам и панкам. Она впишется в гардероб любой девушки. Косуха придает образу оттенок небрежности и отлично смотрится как с джинсами, так и с пышными фатиновыми юбками. Наиболее универсальна кожаная косуха, которая отлично комбинируется с одеждой любой расцветки.

Куртка-сафари

Ее отличительная черта – большие накладные карманы, в которых можно хранить кучу разной мелочи. Также такая модель часто снабжена крупными пуговицами. Куртка-сафари пошита из материалов естественного оттенка (часто встречается хаки).

Она помогает создать расслабленный лук на каждый день и одинаково хороша как с брюками-карго, так и с элегантной юбкой.

Пуховик

Он незаменим для регионов с холодными зимами. Отправляясь на шоппинг, выбирайте объемные пуховики, желательно без приталенности. Наиболее универсальны модели базовых расцветок, но в последнее время на пике популярности пуховики ярких цветов. Пуховики с капюшоном на меховой подкладке и вовсе позволяют обходиться без шапки.

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Тренч

Для периода неустойчивого межсезонья тренч – самый оптимальный выбор. Хороши модели ниже колена – так вам не нужно заботиться о сочетаемости с одеждой. Выбирайте тренч на пару размеров больше, чтобы носить его с теплым свитером или костюмом оверсайз. По большому счету нет ни одной вещи, которая бы не сочеталась с этой верхней одеждой. Тренч универсален и подойдет на все случаи жизни.

Шуба

Мех может быть как натуральным, так и искусственным (который ничем не уступает по качеству). Наиболее универсальны шубы классических цветов, но для создания образов “с перчинкой” идеальны шубки ярких расцветок, а также с принтами.

Бомбер

Излюбленный предмет одежды американских спортсменов. Не удивительно, что бомбер отлично вписывается в луки в стиле спорт-шик. Впрочем, носить его можно и не со спортивной одеждой. Бомбер хорошо сочетается как с объемным платьем, так и с кожаными леггинсами.

Парка

Выбирайте парку оверсайз, чтобы надевать под нее несколько слоев вещей. Парка хороша для кэжуальных луков. Она идеально впишется в гардероб активной девушки.

Пальто

Демисезонное или на теплой подкладке, пальто подходит абсолютно ко всему и никогда не выходит из моды. Его можно носить в расстегнутом виде, а также подчеркивать талию поясом. Универсально пальто-кокон, которое можно вписать в спортивный, кэжуальный и деловой образ.