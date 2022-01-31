Мнение: Признание ДНР и ЛНР рассмотрят 14 февраля

Госдума РФ рассмотрит внесенный КПРФ вопрос признания Донецкой и Луганской Народных Республик 14 февраля. По итогам рассмотрения вопроса планируется принять обращение к Путину с призывом признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. Как заявил Зюганов "Признаем и все будет впорядке".

Также стоит отметить, что Зюганов заявил о поддержке всеми партиями Госдумы идеи оказания военной помощи ДНР и ЛНР, ранее озвученные Турчаком. На согласовании, по словам Зюганова, была выработана общая позиция "надо максимально помочь защитить".

Чуть ранее Зюганова выступил глава ЛНР Пасечник, который также заявил о необходимости военной помощи России, добавив к предположительной номенклатуре https://colonelcassad.livejournal.com/7409723.html поставок еще и ЗРПК "Панцирь" и ТОС "Солнцепек".

Прочее.

1. Как заявили в СДД, по этой линии на Донбасс могут отправить 16 000 добровольцев.

2. В ДНР и ЛНР обвинили Украину в подготовки провокаций на Донбассе и съемке постановочных роликов для иллюстрации "агрессии РФ".

3. Граждане РФ проживающие на территории ДНР и ЛНР теперь могут поступать на службу в ВС РФ – это касается как призыва, так и контракта.

4. Зам.министр информации ДНР Безсонов заявил https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/4/46/756436268132464.jpg о наличии признаков подготовки ВСУ к наступательным операциям на Донбассе.

5. В ДНР также заявили https://www.interfax.ru/world/819344, что более 60 пленных ополченцев могли быть убиты в украинском плену. Информацию по ним не предоставляют уже много лет.

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