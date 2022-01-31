 

Мнение: Признание ДНР и ЛНР рассмотрят 14 февраля

31.01.2022, 21:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госдума РФ рассмотрит внесенный КПРФ вопрос признания Донецкой и Луганской Народных Республик 14 февраля. По итогам рассмотрения вопроса планируется принять обращение к Путину с призывом признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. Как заявил Зюганов "Признаем и все будет впорядке".

Также стоит отметить, что Зюганов заявил о поддержке всеми партиями Госдумы идеи оказания военной помощи ДНР и ЛНР, ранее озвученные Турчаком. На согласовании, по словам Зюганова, была выработана общая позиция "надо максимально помочь защитить".
Чуть ранее Зюганова выступил глава ЛНР Пасечник, который также заявил о необходимости военной помощи России, добавив к предположительной номенклатуре https://colonelcassad.livejournal.com/7409723.html поставок еще и ЗРПК "Панцирь" и ТОС "Солнцепек".

Прочее.

1. Как заявили в СДД, по этой линии на Донбасс могут отправить 16 000 добровольцев.
2. В ДНР и ЛНР обвинили Украину в подготовки провокаций на Донбассе и съемке постановочных роликов для иллюстрации "агрессии РФ".
3. Граждане РФ проживающие на территории ДНР и ЛНР теперь могут поступать на службу в ВС РФ – это касается как призыва, так и контракта.
4. Зам.министр информации ДНР Безсонов заявил https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/4/46/756436268132464.jpg о наличии признаков подготовки ВСУ к наступательным операциям на Донбассе.
5. В ДНР также заявили https://www.interfax.ru/world/819344, что более 60 пленных ополченцев могли быть убиты в украинском плену. Информацию по ним не предоставляют уже много лет.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Появились «тихари»

31.03 / Кто много работает, чаще зарабатывает второй инфаркт

16.06 / Мнение: «Первый вопрос к Михаилу Мурашко»

22.10 / Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 37 тысяч

25.06 / У женщины развился тяжелый сепсис спустя год после введения филлеров в ягодицы

23.08 / “Историческая принадлежность”: над Донецком подняли флаг России

06.12 / Мнение: Ни за что

26.10 / Жительницу Перми с дочерью заперли в турецком отеле

15.02 / Мнение: Лидерство по промышленности в бСССР, постиндустриальный Китай и кризис в КНДР

08.10 / Анна Нахапетова поразила пользователей Сети детским фото, на котором она очень похожа на мать Веру Глаголеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика