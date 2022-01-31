Мнение: Пресвятая мамка Русь

Пожалуй, нет такой песни, которая становится с каждым годом, а последнее время – буквально с каждым днем – все актуальнее и актуальнее.

Кстати, отмечаю в который раз – у песни удивительный текст: чрезвычайные смелые и изысканные рифмы на аллитерациях, в общем – настоящая поэзия, без дураков. Чего стоит хотя бы “донельзя – макдональдсам”! Прислушайтесь – обалдеете.

Песни Тату истошные,

Кеды до дыр изношенные.

С утра уже угандошенные,

Припадочные доминошники!

Немудреный узор блевотины

На перроне где-нибудь в Битце –

Я смотрю и думаю: “Вот оно,

За что стоит страдать и биться!”

Это наше родимое, вечное,

Это наше любимое донельзя,

Огуречное, поперечное,

Не сдающееся Макдональдсам!

Все, конечно, хреново смотрится,

Но когда-нибудь все устроится…”

Да-да. Устроится. Гениальная песня!