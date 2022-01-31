Мнение: Пресвятая мамка Русь
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Пожалуй, нет такой песни, которая становится с каждым годом, а последнее время – буквально с каждым днем – все актуальнее и актуальнее.
Кстати, отмечаю в который раз – у песни удивительный текст: чрезвычайные смелые и изысканные рифмы на аллитерациях, в общем – настоящая поэзия, без дураков. Чего стоит хотя бы “донельзя – макдональдсам”! Прислушайтесь – обалдеете.
Песни Тату истошные,
Кеды до дыр изношенные.
С утра уже угандошенные,
Припадочные доминошники!
Немудреный узор блевотины
На перроне где-нибудь в Битце –
Я смотрю и думаю: “Вот оно,
За что стоит страдать и биться!”
Это наше родимое, вечное,
Это наше любимое донельзя,
Огуречное, поперечное,
Не сдающееся Макдональдсам!
Все, конечно, хреново смотрится,
Но когда-нибудь все устроится…”
Да-да. Устроится. Гениальная песня!
Источник: Размышления вольного социолога
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