Президент не ушел от «пыток»

По результатам встречи с СПЧ Владимир Путин указал на необходимость ужесточения наказания за пытки, а также поручил смягчить законодательство об «иноагентах».

На сайте президента опубликованы поручения, данные им по результатам встречи с СПЧ 9 декабря 2021 года. В частности, Минюсту поручено совместно с Генпрокуратурой и СПЧ проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции «иностранного агента», и практику его применения, в том числе в части исключения из реестра «иностранных агентов». Аналогичное поручение, но с привлечением Роскомнадзора и Союза журналистов РФ дано в отношении законодательства о деятельности СМИ, выполняющих функции «иностранного агента».

Эксперты из правозащитной среды и часть членов СПЧ выступают за полную отмену законодательства об «иностранных агентах», которое вопреки убеждению президента не имеет аналогов в мире, однако готовы работать и над поправками к действующему закону, пока он действует.

Палатам Федерального собрания президент рекомендовал рассмотреть «проект закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки».

Эта формулировка заметно отличается от поручения по результатам пресс-конференции президента, опубликованного 6 января: если там в адрес Минюста и Генпрокуратуры было обтекаемо указано на «недопущение применения незаконных методов воздействия», то тут вещи названы своими именами. Поскольку поручение дано напрямую палатам Федерального собрания, куда еще 11 декабря был внесен законопроект о пытках в весьма мягком варианте и без внесения в УК отдельной статьи об ответственности за них (см № 8 за 26 января), можно сделать вывод, что президента этот вариант не устроил и у правозащитников есть шансы ко второму чтению сделать будущий закон о пытках более точным и строгим.

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Поднятый на встрече 9 декабря вопрос о содержании в СИЗО ректора Шанинки профессора Зуева, на который президент сразу дал однозначный ответ («Не вижу оснований держать его под стражей по тем статьям, которые ему вменяются»), тоже нашел отражение в поручениях, но лишь в общем виде: Генпрокуратуре совместно с Верховным судом поручено «проанализировать практику применения законодательства в части, касающейся избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера».

Проблема в том, что такие поручения со стороны президентов (двух) давались уже многократно,

на их основании в статью 108 УПК был внесен фактически прямой запрет на заключение под стражу лиц, обвиняемых в экономических преступлениях, однако суды по-прежнему дают следственным органам санкции на применение к ним крайней меры пресечения, чему иллюстрацией и служит «дело Зуева», чье содержание в СИЗО тоже нельзя рассматривать иначе как пытку (см. подробней на сайте за 11 января).

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С другими поручениями президента по результатам встречи с СПЧ можно ознакомиться в том числе на сайте совета.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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