Гороскоп красоты – 2022: рекомендации по макияжу и уходу за кожей для каждого знака зодиака

Есть ли взаимосвязь между бьюти-процедурами и принадлежностью к тому или иному знаку зодиака? Безусловно. Если вы хотите блистать в 2022 году, то возьмите на вооружение тренды по макияжу и по уходу за собой от астрологов.

Овен

2022 год станет временем, когда вы сможете самоутвердиться, стать смелее и решительнее. Вам важно демонстрировать и подчеркивать свою индивидуальность, а также транслировать уверенность в себе. Чтобы это сделать, не бойтесь яркого мейкапа. Убедитесь в том, что у вас всегда под рукой есть красная помада.

Телец

Предстоящий год будет очень насыщенным. Вам придется балансировать между карьерой и личной жизнью. Предстоит выполнить очень много дел, поэтому порой вам будет казаться, что в сутках не двадцать четыре часа, а всего десять. Вам следует освежить в памяти основы тайм-менеджмента, чтобы везде успеть.

Поскольку вы будете заняты делами, у вас не останется времени на посещение спа-салонов. Чтобы ваша кожа оставалась мягкой и шелковистой, пользуйтесь ночным увлажняющим кремом.

Близнецы

Этот год будет пронизан ореолом романтики. Все ваши мысли будут заняты устройством личной жизни. Вы будете невероятно привлекательны для противоположного пола, однако захотите выглядеть еще эффектнее.

В этом вам поможет макияж в пастельных тонах. Выбирайте нюдовые тени для век, смешивайте несколько тонов для получения идеального и уникального оттенка.

Рак

2022-й будет для вас непростым годом трансформаций. Предстоит непростая задача: покинуть зону комфорта и выбраться из «панциря». Вам будет не хватать уверенности в себе. Чтобы стать более решительной, экспериментируйте с макияжем. Отдавайте предпочтение теням для век и блеску для губ с глиттером. Позвольте себе сиять!

Лев

Предстоит весьма напряженный период. Судьба то и дело будет бросать вам вызовы. Если вы не будете лениться или перекладывать ответственность на других, то выйдете победителем из всех ситуаций.

Вам нужно уделять особое внимание коже лица, поскольку из-за стрессов могут появиться преждевременные морщинки и круги под глазами. Пользуйтесь увлажняющим кремом для век, который содержит в составе витамин С.

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Дева

В этом году у вас есть реальный шанс наладить свою личную жизнь. Вам нужно пореже примерять на себя образ бизнес-леди, а создавать более романтичные луки. Возможно, не стоит слепо копировать образ куклы Барби, но ориентироваться на него стоит. Розовый станет вашим цветом в 2022 году. Отдавайте ему предпочтение, когда будете покупать тени для век или помаду.

Весы

В этом году придется заниматься нелюбимым делом, а именно принимать решения. Выбор – это то, что дается вам нелегко. Переживания потом отражаются негативным образом на внешности, поэтому вам следует не пренебрегать уходом за лицом. Пользуйтесь не только увлажняющим кремом, но также и тональным. Основа под макияж – то, что нельзя игнорировать.

Скорпион

Этот год будет удачливым для вас. Вы сможете преуспеть и в карьере, и в личной жизни. Это то время, когда осуществятся все желания, когда вам удастся завоевать авторитет в обществе. Вы сможете вознаградить себя за свои достижения, купив дорогую косметику, в составе которой есть золото. Не жалейте на себя денег.

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Стрелец

Вы можете выдохнуть с облегчением: тяжелые времена остались позади. Теперь вы можете расслабиться и наслаждаться жизнью. Атмосфера будет наполнена любовью и к себе, и к окружающим. Вам стоит позаботиться о себе: побаловать себя походами в спа-салоны и покупкой качественных средств по уходу за кожей. Еще одно поручение вам: найдите тот парфюм, который лучше всего подчеркивает вашу индивидуальность.

Козерог

Вы изменитесь внутренне в 2022 году, отчего у вас возникнет желание сменить имидж Поскольку вы являетесь консерватором по натуре, то менять что-то кардинально вам точно не захочется. А вот поэкспериментировать с макияжем – самое оно. Отдавайте предпочтение черной подводке: рисуйте ровные стрелки, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Водолей

Вам очень захочется выразить свою индивидуальность и показать себя миру. Чтобы это сделать, отдавайте предпочтение яркому макияжу. Не бойтесь перламутровых теней, теней и блеска для губ с блестками.

Рыбы

В этом году вам захочется бойкотировать все правила, связанные с бьюти-рутиной. Нельзя сказать, что это стремление похвально. Ведь если вы перестанете ухаживать за собой, то это негативным образом отразится на вашей внешности.

Выбирайте оптимальный вариант: используйте сыворотки и кремы для увлажнения и питания кожи. Отдавайте предпочтение продукции с легкой текстурой.